Şebinkarahisar karadutu coğrafi işaret olarak tescil edildi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yetiştirilen karadut, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret olarak tescillendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Müdürlük tarafından yürütülen ve DOKAP Bölge Kalkınma İdaresince finanse edilen Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi kapsamında 2019 yılında Şebinkarahisar karadutu için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Şebinkarahisar karadutunun Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescillendiği belirtildi. Önceki yıllarda da Çamoluk şeker kuru fasulyesi, Görele dondurması, Çavuşlu ekmeği ve Alucra oğlak kebabı için coğrafi işaret tescil belgesi alındığı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, Şebinkarahisar karadutunun ilçeyle özdeşleşmiş üzümsü bir meyve olduğunu bildirdi.

Coğrafi işaret tescilinin yapılmasıyla Şebinkarahisar karadutunun ilçenin simgesi haline geleceğini ve daha da değerleneceğini vurgulayan Angın, Giresun simidi, Giresun fındık ezmeli kadayıf tatlısı ve Giresun ısırganının tesciline yönelik çalışmaların da devam ettiğini belirtti.

