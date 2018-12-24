MAGAZİN

Şebnem Bozoklu'dan takipçisine güldüren yanıt!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.12.2018 23:08 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu, fotoğrafına yorum yapan takipçisine verdiği cevapla kahkahaya boğdu.

Şebnem Bozoklu'dan takipçisine güldüren yanıt!

Şebnem Bozoklu, Erkan Kolçak Köstendil ve Ali Atay'la film setinde çekildiği bir fotoğrafını 'Pek sevgili Erkan Kolçak Köstendil, Ali Atay ve bendeniz bir piknikte' notuyla paylaştı. Bir takipçisinin 'Film için orada olduğunuzu cümle alem biliyor' yorumuna Şebnem Bozoklu güldüren bir yanıt verdi.

Bozoklu, 'Yok biz hep 1915 yılının giysileri ve eşyalarıyla her pazar piknik yaparız. Her halde film' cevabını verdi. Oyuncu Şebnem Bozoklu'nun takipçisine verdiği cevap takipçilerini boğdu.

sebnem

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Şebnem Bozoklu erkan kolçak köstendil ali atay instagram

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