Seçer: “Metro ihalesine saygın firmalar katıldı”

“Farklı bir gelecek kurgulayacaksak önce bunu eğitimden başlatmamız lazım” Programda yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Seçer, Mersin’in üniversite kenti olabileceğini, koşulların buna uygun olduğunu belirterek, “Zaten 4 üniversitemiz, 50 binin üzerinde öğrencimiz var. Bizim eğitime ayrı bir bakış açımız var. Belediyeciliği sadece betondan, yoldan, binadan ibaret görmüyoruz. Daha farklı bir gelecek kurgulayacaksak önce bunu eğitimden başlatmamız lazım. Eğitimli toplumlarda çok daha hızlı yol alabiliyorsunuz, bunun bilincindeyiz” diye konuştu.

“Temel amacımız eğitimde fırsat eşitliği”

Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinin sayısını bu yıl 9’a çıkardıklarını ifade eden Seçer, “Biz bu görevi yüksek standartta yerine getiriyoruz ve bizim temel amacımız eğitimde fırsat eşitliği. Bu yıl 4 bin civarında öğrenci alımı gerçekleşiyor. Kaliteli bir eğitim veriyoruz. Şu anda 220 civarında kadromuza yeni kattığımız öğretmenlerimizle beraber öğrenci sayımız arttı. Tarsus Yenice’de bir ilki yapıyoruz, orada liseye giriş sınavları için yine bir merkez oluşturduk” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinin eğitim yardımı, Çamaşır Kafe, çorba, ücretsiz Wİ-Fİ gibi öğrencilere yönelik hayata geçirdiği projelerden bahseden Seçer, öğrencilerin toplu taşımadan 2024 yılına kadar 1 TL’den faydalanacaklarını ve asla fiyatlarda bir düzenleme olmayacağını söyledi.

“Üniversitelerle işbirliğini daha ileri boyuta taşıyabiliriz”

Üniversitelerle işbirliği yapıldığını söyleyen Seçer, “Bunu daha ileri boyuta taşıyabiliriz diye düşünüyorum. Üniversiteler de iyi niyetle yaklaşıyor. Biz zaten bu tekliflerin tamamına açığız. Bizim bazı konularda taleplerimiz oluyor, bazı alanlarda yardımlaşıyoruz, özellikle teknik, teknolojik bilimsel bazı çalışmaları gerektiren alanlarda ya da görüşleri, yorumları gerektiren alanlarda üniversitelerle işbirliğimiz var ama bunu çok daha iyi noktalara getirmek istiyoruz” dedi.