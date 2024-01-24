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Seçil Erzan davasında 18 kayıp gün! "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” maddesinden soruşturma başlatıldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.01.2024 13:47 | Son Güncelleme:
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Seçil Erzan davasında Erzan'ın yer aldığı banka kamera kayıtlarının 18 gününün polise teslim etmediği ve bazı kayıtların silindiği ortaya çıkarken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca kayıtlarla ilgili yeni soruşturma başlatıldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yeni bir gelişme yaşandı. Seçil Erzan'ın çalıştığı Levent şubesinin kamera kayıtlarının üzerinde oynandığı ve silindiği, bilirkişi heyetince tespit edildi.

Bunun üzerine Türk Ceza Kanunu'nun "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” başlıklı 281. maddesinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yeni bir soruşturma başlatıldı.

DenizBank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın bankada çalışırken "fon" paralarını teslim aldığı anlara dair görüntülerin tespiti için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının kamera kayıtlarına el konulması kararı sonrası DenizBank çalışanları, 10 Nisan 2023 tarihinde Levent Şubesi kayıtlarını DenizBank Genel Müdürlüğüne götürdü.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Denizbank Levent Şubesi'nde aktif olarak kullanılan cihazların, 10 Nisan 2023 saat 18.25 itibarıyla kayıt altına alındığını tespit etti.

28 NİSAN'DA KAYITLAR POLİSLERE TESLİM EDİLDİ

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28 Nisan 2023'te DenizBank Levent Şubesi'ni ziyaret eden Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıt cihazlarının akıbetini sordu, "Kamera kayıt cihazlarının sökülmeden aktif olarak Levent Şubesi'nde kullanılması halinde günü dolan kamera görüntüleri silinecekti, bundan dolayı hem görüntülerin silinmemesi hem de güvenlik amacıyla kamera kayıt cihazları Levent Şubesi'nden sökülerek Denizbank Genel Merkezi'ne götürüldü." yanıtını aldı.

Aynı günün gecesi DenizBank yetkilileri, söz konusu kayıtları "üzerinde herhangi bir oynama ve silinme yapılmadığı" beyanıyla ekiplere teslim etti.

BİLİRKİŞİ HEYETİ KAYITLARI İNCELEDİ

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Bilirkişi heyeti, 1 Mart 2023 ila 7 Nisan 2023 tarihleri arasında söz konusu kayıtları inceledi.

Yayınlanan bilirkişi raporuna göre, bir gün önce sağlıklı çalışan kayıtların 2 Mart tarihindeki iki kayıttan birinin sağlıklı çalışmadığı diğerinin de içinde kayıt olmadığına ulaşıldı.

7 Nisan tarihinde ise banka müdürü odasına giren banka personelinin giriş çıkışları tespit edilirken saat 14.37 ve 15.28 sıralarında odaya giren şahısların odadan çıkış görüntülerinde kayıtlı video programının sağlıklı çalışmadığı tespit edildi.

25 ADET MATERYALDE "SIKINTI" VAR

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Bilirkişi raporunun sonuç değerlendirmesinde şu ifadeler kullanıldı:

"Denizbank Levent Büyükdere Caddesi Şubesi'ne ait kamera kayıt görüntülerinde; 162 adet CD materyali içerisinde banka müdürü odasını gösterir toplamda 77 adet güvenlik kamerası görüntüleri incelenmiş, 14 adet materyalde banka müdürünün odasını gösterir kamera kayıtlarına video programının sağlıklı çalışmaması sebebiyle ulaşılamadığı, 2 adet materyal içerisinde görüntü kayıplarının olduğu, 2 adet materyal içerisinde herhangi bir kamera kayıt görüntüsünün olmadığı, 7 adet materyalde CD üzerindeki kamera saatlerine ait bilgilerin içeriğindeki kamera kayıt görüntüleri ile uyuşmadığı, bahse konu banka müdürünün odasına görüntü kayıtlarında tespit edilen aynı kişilerin farklı günlerde giriş çıkışları tespit edilmiştir."

(Odatv)

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