SEÇİM GÜNDEMİ ALEVLENDİ!

Hakan Safi cephesinde transferler ve maddiyat üzerinden zenginlik vaat edilirken, Aziz Yıldırım tarafında daha itidalli olunması gerektiği havası var. Konu aslında para olduğunda Yıldırım cephesinin daha yüksekten uçmasına alışık olduğumuzdan bu biraz garip gelse de Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında efsanevi başkanın neden daha dikkatli söylemlerde bulunduğu da önemli bir done.

TRANSFER SÖYLEMLERİ!

Sarı-lacivertlilerin 12 yıllık süreçte şampiyonluk kazanamaması ile birlikte Şampiyonlar Ligi gelirlerini kazanamaması büyük bir sorun oldu. Sorunlar her yeni başkan adayı ile birlikte sübvanse edilmeye çalışılsa da artık ciddi anlamda konuşulmaya başlandı. Öyle ki seçim vaatlerinde bile maddi şartlar konuşulur oldu. UEFA'nın sopası zaten Mourinho, Kerem Aktürkoğlu gibi konulardan Fenerbahçe'yi sıkıntıya sokarken, bir de maddi şartlar sebebiyle kısıt konması sorunları daha da büyütecektir.

Aziz Yıldırım seçim öncesinde transfer konusunda çok yüksekten uçmasa da 2 santrafor, stoper, kanat, bek ve gerekirse orta saha alacaklarını belirtti. Yıldırım, verdiği röportaj da aynen şunları aktardı:

"2 tane santrfor alacağız ve isimleri belli. Kendileri ve kulüpleriyle görüşmeler devam ediyor. Yurt dışına gidiyorum, menajerleriyle son konuşmaları yapacağız. Karşı taraf açıklayacağı için, gençler de heyecanlı diye golcü alacağımızı şimdiden söyledim.

Takıma en fazla 6 transfer yapacağız. Çok yıldız getirdik tek başına yetmiyor, takım yaratmamız lazım. Oyuncuların hepsi sezon başlayana kadar hazır gelecek. Rahat olun, söz veriyorum şampiyon olacağız."

SEÇİM KOZLARI KİM?

Bu söylemden de belli ki Aziz başkan uçuk kaçık isimlerden ziyade 1-2 yıldız ile çevresine kaliteli askerlerden kurulu bir takım yaratmak istiyor. Bu takımın komutanı da benim anladığım AYKUT KOCAMAN...

Resmi olarak Aykut hoca seçilirsek bu takımın hocasıdır denmedi ama Jorge Jesus'un yalanlandığı, Conte'nin isminin bile geçmediği ve üstelik 'Fenerbahçe'yi ilk senemizde şampiyon yapmak isityoruz' söylemi de düşünüldüğünde yerli bir isme gidilmesi çok büyük olasılık.

Hakan Safi tarafına bakarsak sükseli transferler konuşuluyor. Osimhen'e nazire yaparcasına hamleler bekliyorum. Bunun maddi karşılığı nereden nasıl sağlanır bilemiyorum ama tıpkı Kerem Aktürkoğlu'nda olduğu gibi daha farklı bir ödeme şekli görebiliriz. Bunun UEFA'da karşılığı nasıl olur göreceğiz tabii ama kısa vadede taraftarı arkasına alabilecek bir söylem.

Aziz Yıldırım'a oranla çok daha fazla transfer sayısı mevcut. Takımın çehresini değiştirecek isimler gelebilir. Para konusunda çok daha yüksekten uçuyor. Stadyum için bir kapasite artışı için çalışmalar başlatmış. Teknik direktör için kendisinin ısrarla üstünde durduğu 'Türkiye Ligi'ni bilen hoca' söylemi var. Buradan kimi anlamalıyız? Türkiye Ligi'ni bilen bir İSMAİL KARTAL formülü olabilir. Diğer ihtimaller ise Jorge Jesus, Farioli, Roberto Mancini gibi isimler. Bana öyle geliyor ki bu söylemin altından İsmail Kartal çıkacak. İlk senesinde şampiyonluk hedefleyen he kim olursa olsun bence yerlilere gider. Sanıyorum ki Aziz Yıldırım'ın kozu Aykut Kocaman, Hakan Safi'nin kozu İsmail Kartal...