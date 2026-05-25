“Mevsim değişti” deyip geçmeyin: Polenler hayatı nasıl etkiliyor?

Havalar ısınmaya başladığında çoğumuz kendimizi daha enerjik hissederiz. Camlar açılır, parklar dolar, doğa canlanır… Ama bazı insanlar için baharın gelişi pek de keyifli değildir. Çünkü o güzel havayla birlikte polenler de ortaya çıkar.

GRİP SANILIYOR

Sabah uyandığınız anda başlayan hapşırık krizleri, durmadan akan bir burun, kaşınan gözler… Üstelik çoğu kişi ilk başta bunu grip sanıyor. Ama günler geçmesine rağmen ne ateş oluyor ne de tam anlamıyla iyileşme. İşte tam burada polen alerjisi devreye giriyor.

Polen alerjisi aslında bağışıklık sisteminin aşırı hassas çalışmasıyla ilgili. Vücut, normalde zararsız olan polenleri tehdit gibi algılıyor ve savunmaya geçiyor. Sonuç olarak da burun akıntısı, göz sulanması, öksürük ve nefes darlığı gibi belirtiler ortaya çıkıyor.

Özellikle sabah saatlerinde ve rüzgarlı havalarda şikâyetler daha da artabiliyor. Çünkü polen yoğunluğu bu saatlerde yükseliyor. Açık havada uzun süre vakit geçirmek, çamaşırları dışarıda kurutmak ya da eve açık camlardan polen girmesi belirtileri tetikleyebiliyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Bir de işin yorgunluk tarafı var. Sürekli hapşırmak, rahat nefes alamamak ve kaliteli uyuyamamak insanı fiziksel olarak da tüketiyor. Gün içinde odaklanmak zorlaşıyor, kişi kendini halsiz hissedebiliyor. Yani polen alerjisi sadece “bahar nezlesi” değil; günlük yaşamı etkileyen ciddi bir sorun olabiliyor.

NE YAPMAK GEREKİYOR?

Peki ne yapmak gerekiyor? Öncelikle hangi dönemde şikâyetlerin arttığını fark etmek önemli. Polen yoğunluğunun yüksek olduğu saatlerde dışarıda uzun süre kalmamak, eve gelince kıyafet değiştirmek ve yüzü yıkamak belirtileri azaltabiliyor. Ayrıca doktor önerisiyle kullanılan alerji ilaçları da yaşam kalitesini ciddi şekilde artırabiliyor.

Şunu da unutmamak gerekiyor: Sürekli burun tıkanıklığı ya da nefes problemi “normal” kabul edilmemeli. Çünkü bazı kişilerde alerji zamanla astımı da tetikleyebiliyor.

Bahar herkese aynı hissettirmiyor. Kimileri için enerji ve yenilik demekken, kimileri için zorlayıcı bir dönem olabiliyor. Ama doğru önlemler ve bilinçli yaklaşım sayesinde polen mevsimini daha rahat geçirmek mümkün. Bazen doğanın güzelliğini hissedebilmek için önce rahat nefes almak gerekiyor.