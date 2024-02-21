Seçkin Özdemir 'Konstantinos' imajını paylaştı! Yorum yağdı

Son olarak Baş Belası dizisinde İrem Helvacıoğlu ile başrolü paylaşan Seçkin Özdemir TRT 1'in yeni dizisi Mehmed: Fatihler Sultanı ile ekranlara dönüyor. Yeni dizisinden karesini paylaşan Seçkin Özdemir'in 'Konstantinos' imajına takipçilerinden yorum yağdı.

Seçkin Özdemir'in yeni dizisi Mehmed: Fatihler Sultanı'nda 'Konstantinos' rolüne hayat veriyor. Dizide canlandıracağı karakterden paylaşım yapan Özdemir'e takipçilerinden, 'Hoş geldin Konstantin', 'Konstantin çok yakışıklı..' şeklinde yorumlar geldi.

Seçkin Özdemir, kamera karşısına ilk defa 2008 yılında yayınlanan Yaban Gülü isimli diziyle geçti. İlk deneyimini, bölüm oyuncusu olarak yaşayan Özdemir, esas uzun soluklu kamera deneyimini Nur Fettahoğlu, Aras Bulut İynemli, Meryem Uzerli gibi isimlerin başrolünde olduğu Muhteşem Yüzyıl isimli projede Leo rolüyle yaşamıştı







