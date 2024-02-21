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  4. Seçkin Özdemir 'Konstantinos' imajını paylaştı! Yorum yağdı

Seçkin Özdemir 'Konstantinos' imajını paylaştı! Yorum yağdı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
21.02.2024 22:28 | Son Güncelleme:
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Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı 'Komutan Flatyos' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Seçkin Özdemir Mehmed: Fatihler Sultanı dizisi için kameralar karşısına geçti. Dizide 'Konstantinos' rolünü canlandıracak olan Seçkin Özdemir'in yeni imajı dikkat çekti.

Son olarak Baş Belası dizisinde İrem Helvacıoğlu ile başrolü paylaşan Seçkin Özdemir TRT 1'in yeni dizisi Mehmed: Fatihler Sultanı ile ekranlara dönüyor. Yeni dizisinden karesini paylaşan Seçkin Özdemir'in 'Konstantinos' imajına takipçilerinden yorum yağdı.

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Seçkin Özdemir'in yeni dizisi Mehmed: Fatihler Sultanı'nda 'Konstantinos' rolüne hayat veriyor. Dizide canlandıracağı karakterden paylaşım yapan Özdemir'e takipçilerinden, 'Hoş geldin Konstantin', 'Konstantin çok yakışıklı..' şeklinde yorumlar geldi.

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Seçkin Özdemir, kamera karşısına ilk defa 2008 yılında yayınlanan Yaban Gülü isimli diziyle geçti. İlk deneyimini, bölüm oyuncusu olarak yaşayan Özdemir, esas uzun soluklu kamera deneyimini Nur Fettahoğlu, Aras Bulut İynemli, Meryem Uzerli gibi isimlerin başrolünde olduğu Muhteşem Yüzyıl isimli projede Leo rolüyle yaşamıştı

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