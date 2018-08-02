MAGAZİN

Seçkin Piriler'den Meral Kaplan'la kavga açıklaması 'Bizimki kardeş kavgası'

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.08.2018 20:56 | Son Güncelleme

20 yıllık dostu olan Meral Kaplan'la Bodrum'da saç saça baş başa kavga ettikleri iddia edilen Seçkin Piriler'den açıklama geldi. Seçkin Piriler, Meral Kaplan'la fotoğrafını paylaşıp 'Bizimki kardeş kavgası' dedi.

Seçkin Piriler'den Meral Kaplan'la kavga açıklaması 'Bizimki kardeş kavgası'

Eski eşi Kaan Tangöze'nin hediye olarak aldığı Bodrum-Gündoğan'daki evinde oyuncu arkadaşı Meral Kaplan'la tatil yapan sunucu Seçkin Piriler, arkadaşının eleştirilerine tahammül edemeyip kavga ettiği iddia edilmişti. Seçkin Piriler, kavga iddiaları üzerine Instagram hesabından açıklama yaptı.

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'BİZİMKİ KARDEŞ KAVGASI'
Meral Kaplan ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Piriler, şu notu yazdı:

"Bugün çıkan haberlerle ilgili söylemek istediğim birkaç şey var. Çok büyüsün istemediğimiz için ufak tartışmamızı doğrulamak istemedik. Çünkü bizim tartışmamız kardeş kavgası. Her evde olabilen bir tartışmaydı. Dallanıp budaklamasını istemiyoruz. Meral'le barıştık bile aramızda problem yoktur.Eğer bu arada basından arkadaşlarımızı bu olayı inkar ettiğimiz için zor durumda bıraktıysak özür dileriz."

seckin

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Anahtar Kelimeler:
seçkin piriler meral kaplan Bodrum kavga

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