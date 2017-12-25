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Seçkin Piriler Kaan Tangöze'yi tamamen sildi

MAGAZİN HABERLERİ | 25.12.2017 14:46 | Son Güncelleme 29 dakika önce

Seçkin Piriler-Kıvılcım Ural savaşında sular durulmuyor. Sosyal medyadan eski eşiyle tüm fotoğraflarını silen Seçkin Piriler, ''O şahısla artık işim olmaz'' dedi

Seçkin Piriler Kaan Tangöze'yi tamamen sildi

Manken Seçkin Piriler, kendisini Kıvılcım Ural ile aldatıp yuvasını yıkan eski eşi Kaan Tangöze'ye resti çekti.

Geçen günlerde Kıvılcım Ural ile karşı karşıya gelen Seçkin Piriler, "Kaan'la Kıvılcım'ın aşkı bitti" demişti. Hatta Seçkin Piriler Kıvılcım Ural'la mahkemelik olmuştu.

Ancak Kaan Tangöze'nin aşkına sahip çıkması iddiaya göre Seçkin Piriler'i çileden çıkardı.

Seçkin Piriler, bunun üzerine eski eşiyle çekilen tüm fotoğraflarını Instagram'dan sildi.

Seçkin Pirilerin bu hamlesi bir takipçisinin gözünden kaçmadı.

''DOĞRU GÖRMÜŞSÜN, KAAN'I SİLDİM''

Seçkin Piriler, "Kaan Tangöze'nin olduğu fotoğraflar silinmiş. Yani ben öyle gördüm" diyen takipçisine "Doğru görmüşsün. Bir daha da o şahsın olduğu bir fotoğraf koymayacağım" diye yanıt verdi.

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