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Securitas, dijital insan kaynakları uygulamalarıyla fark yaratıyor

04.07.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Securitas İnsan Kaynakları Direktörü Öyküm Gülay: - "Dijital insan kaynakları uygulamalarımız ile tüm süreçlerimizi çevrim içine taşıyarak, hızlı, mekandan bağımsız ve ölçülebilir hale getirdik"

İSTANBUL (AA) - Securitas İnsan Kaynakları Direktörü Öyküm Gülay, "Dijital insan kaynakları uygulamalarımız ile tüm süreçlerimizi çevrim içine taşıyarak, hızlı, mekandan bağımsız ve ölçülebilir hale getirdik." ifadesini kullandı.

Securitas açıklamasında görüşlerine yer verilen Gülay, Securitas'ın Türkiye’nin yaklaşık 22 bin çalışanıyla sektör lideri olduğunu belirtti.

Kalifikasyonu yüksek çalışanları ile öne çıktıklarını vurgulayan Gülay, "Dijital insan kaynakları uygulamalarımız ile tüm süreçlerimizi çevrim içine taşıyarak, hızlı, mekandan bağımsız ve ölçülebilir hale getirdik. Dijital IK uygulamaları hem çalışanların verimliliğini hem de müşterilerin aldığı hizmetin eş zamanlı olarak takibini sağlıyor. Securitas olarak her zaman teknolojiye ve teknolojik altyapıya yatırım yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öyküm Gülay, e-başvuru sistemleriyle tüm iş başvuruları çevrim içine taşıdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Adaylar bilgisayar ya da cep telefonu üzerinden yaptıkları başvurularında evrakları da online yükleyebiliyorlar. Sistem üzerinden son bir yılda 33 bin 500 başvuru alındı, 6 bin 500 çalışan işe girdi. Çalışanları için eğitim ve kariyer fırsatlarını tek bir çatı altında toplayan Securitas Güvenlik Akademisi, Securitas çalışanları için eğitim ve kariyer fırsatları tek bir çatı altında toplayan online bir platform. Akademi, sınıf içi ve uzaktan eğitim, koçluk ve mentörlük, ölçme ve değerlendirme merkezi, tecrübe paylaşım platformu ve üniversite iş birlikleri ile sektöre nitelikli çalışanlar yetiştirmeyi hedefliyor. Saha çalışanları için kariyer fırsatlar da sunan Securitas Güvenlik Akademisi’nde Gelecek Nesil Şube Programı, Proje Müdürü Gelişim Programı, İç Eğitmen Yetiştirme Programı gibi farklı eğitimlerde de bulunuyor.

Yazılımı Securitas Türkiye’ye ait Smart (Security Management Art), Securitas ve bağlı şirketlerinin hizmet kalitesini ölçmek, arttırmak ve anlık raporlama yapmak için özel olarak tasarlandı. Smart’ın masaüstü modülü, el terminalleri ve akıllı telefonlarda Smart M kullanılıyor. Gerek Securitas çalışanları, gerekse hizmet verilen şirketlerin ilgili yöneticilerinin erişimine açık olan Smart ile verilen hizmetler, gerçekleştirilen görevler, alınan eğitimler gibi bir çok hizmet başlığı online olarak takip edilebiliyor. Smart özel güvenlik görevlileri ve saha yöneticileri için rutin ya da anlık görev atama ve takibinin yanı sıra, eğitim ve anket programlama, 7/24 görev takibi, performans değerlendirmesi için veri oluşturma, hizmet kalitesi ölçümleme gibi pek çok işleve sahip. İzin talepleri de Smart içindeki izin modülü üzerinden yapılabiliyor."

Çalışanlar için oluşturulmuş çalışan portalı ile tüm çalışanların birbiriyle direk iletişim kurmalarını sağladıklarını belirten Gülay, "Özlük, bordro, izin, performans, eğitim ve denetim gibi kendilerine ait bilgilere rahatlıkla erişebiliyor. Securitas bünyesindeki yayınları takip edip, duyurular bölümündeki gelişmelerden haberdar olabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

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