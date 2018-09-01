MAGAZİN

Seda Akgül'den ilginç bacak paylaşımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.09.2018 13:30 | Son Güncelleme

4 Kadın Zamanı' adlı programda sunuculuk yapan Seda Akgül sosyal medya hesabından takipçilerini işin mutfağına götüren bir paylaşımda bulundu

Seda Akgül'den ilginç bacak paylaşımı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla takipçilerini hayatının içine dahil eden sunucu Seda Akgül şimdilerde ‘4 Kadın Zamanı’ adlı programla sevenlerinin karşısına çıkıyor.

Aralarında Hande Ataizi ve Derya Tuna’nın da bulunduğu ünlü isimlerle magazin gündemini masaya yatıran Akgül, aralarda ise çektiği kareleri takipçileriyle paylaşarak onları da programa dahil ediyor.

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Seda Akgül son olarak üzerinde mikrofon bağlantısının ve bataryasının bulunduğu bacaklarının fotoğrafını hesabından paylaştı. Her zaman rastlanmayacak bu kareyi Akgül, “Canlı bomba mı, yayına hazırlanan bir kadın mı?” notuyla paylaştı.


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seda akgül Seda Akgül bacak

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