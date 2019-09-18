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Seda Akgül'den itiraf: Bir iş adamı 150 bin TL teklif etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 15:55 | Son Güncelleme

Sunucu Seda Akgül, katıldığı canlı yayında 2-3 sene önce Ankaralı bir iş adamından akşam yemeği yiyerek birlikte görüntülenmek için 100 bin TL teklif aldığını anlattı.

Seda Akgül'den itiraf: Bir iş adamı 150 bin TL teklif etti

Ünlü sunucu Seda Akgül, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Akgül, Kısmetse Olur programına sunarken kendisine bir iş adamından gelen ilginç teklifi anlattı.

Sivri açıklamalarıyla gündeme gelen Seda Akgül, Kısmetse Olur programı sunarken başına gelen ilginç olayı şöyle anlattı:

"Sevgili kiralayan var bana böyle teklif gelmişti. İstanbullu bir iş adamı, çok ünlü bir restoranda yemek yiyip, çıkıştı da benimle görüntülenmek istedi. Bunun karşılığında da 100-150 bin TL teklif etti. Ben hırlı mı hırsız mı nereden bileyim? Benim adım o adamla çıkacak, geçimini neyle sağlıyor?

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Nasıl böyle bir şeyi kabul edebilirsin ki? Bu adamla bir süre sevgili gibi yapacaksın ve ertesi gün başka bir adamla görüntülenmeyeceksin. Ben kişiyle hiç tanışmadım, kabul etmediğim için sadece ön adını söylediler adını ve soyadını bilmiyorum."

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