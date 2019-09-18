Seda Akgül'den Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan'a olay sözler

Yıldız futbolcu Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan Turan 11 aylık oğulları Hamza Arda'nın eğitimi için kesenin ağzını açtı. Çocuklarının eğitimi için araştırma yapmaya başlayan Aslıhan Doğan yıllık ücreti 70 bin lira olan bir anaokulu için şimdiden sıraya girdi. Çift aynı zamanda çocuklarının İngilizce eğitimi alması içinde 20 bin TL'yi gözden çıkardı.

Önceki gün magazin muhabirleriyle sohbet eden Aslıhan Doğan Turan çıkan haberleri doğruladı. Doğan'ın açıklamalarını izleyen sunucu Seda Akgül ise Turan çiftine zehir zemberek sözler söyledi.

"UMARIM ASLIHAN'IN DIŞI KADAR İÇİ DE GÜLÜYORDUR"

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan Seda Akgül, Aslıhan Doğan'ın açıklamalarının ardından şunları söyledi: "Babası lise mezunu di mi? Aslıhan'ın ailesi zengin ve onun yurt dışı eğitimi var. Berkay ve Arda davasından sonra Aslıhan'ın gülmesine takıldım. İnşallah dışarıdan güldüğü kadar içinden de gülüyordur. Sonuçta birinin burnu kırıldı. O insanın meslek hayatı tehlikeye girdi mi? Ben buna niye güleyim, üstelik kocam yaptıysa? Hiçbir şey yapma. Kocan pişman olmuş, olay mahkemeye taşınmış. Berkay'ın umduğu ceza çıkmamış ama belli ki ortada tespitli bir suç var. Sadist miyim niye gülüyorum? Kocam hak ettiği cezayı almadı diye çok mu mutluyum? İnsanlar ünlü diye hak ettiği cezayı almasın mı?