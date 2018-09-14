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Seda Akgül'den Loris Karius açıklaması 'Libidomu abartmayın'

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.09.2018 21:38 | Son Güncelleme

Seda Akgül, Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius'u 3,750 TL karşılığında öpmek istediği sözlerine açıklık getirdi. Akgül, 'Zekamı küçümsemeyin, libidomu abartmayın' dedi

Seda Akgül'den Loris Karius açıklaması 'Libidomu abartmayın'

Kanal D’de yayınlanan 4 Kadın Zamanı programında Seda Akgül, Beşiktaş’ın başarılı kalecisi Loris Karius hakkında ilginç sözler sarfetti. Bir haberi okurken öpücük atmanın cezasının 3 bin 750 TL olduğunu söyleyen Akgül bunun taciz olmasını eleştirdi. "Ben de öpücük atacağım" diyen Akgül "Canım birine öpücük atmak istese" diyerek olay sözler söyledi.

Akgül "Benim canım birine öpücük atmak istese şimdi. Beşiktaş’ın kalecisi gelse veririm 3 bin 750 lira, gel kardeş derim, öperim. Parasıyla değil mi derim ya. Öpücük dediğin nedir?” ifadelerini kullandı. Seda Akgül'ün 'öpücük' talebinin tepki çekmesi üzerine, Akgül, sosyal medya hesabından video yayınladı.

O SÖZLERİ İÇİN AÇIKLAMA YAPTI
Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius'u para karşılığında evine çağırarak öpmek istediğini söyleyen sunucu Seda Akgül, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Akgül, 'Zekamı küçümsemeyin, libidomu abartmayın' dedİ. Makyajsız ve sabahlıkla kamera karşısına geçen Akgül, 'Zekamı küçümsemeyin, libidomu abartmayın' dedi.

İşte Seda Akgül'ün Loris Karius açıklamaları:


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Anahtar Kelimeler:
Loris Karius seda akgül

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