Seda Akgül: Hiç böyle öpülmedim

Açtığı youtube kanalı üzerinden takipçileriyle ilginç ve faydalı bilgiler paylaşan sunucu Seda Akgül, bir süredir Phuket’te tatil yapıyor.

Dünyanın en ünlü tatil mekanlarından biri olan Phuket’e kafasını dinleyen Akgül aynı zamanda renkli paylaşımlarıyla da takipçilerini heyecanlandırıyor.

Seda Akgül son olarak yavru bir fille olan görüntülerini paylaştı. Başarılı sunucu yaptığı paylaşıma kendisini öpen fili kastederek ‘Böyle içten öpülmedim’ notunu düştü.

Akgül daha sonra ise bir yılanı öptüğü görüntüyü yayınladı.

Sunucu, Instagram paylaşımına, "Hayatımda çok yılan öptüm ama en masumu buydu" notunu düştü.

