MAGAZİN

Seda Akgül: Hiç böyle öpülmedim

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.02.2019 15:12 | Son Güncelleme

Kısa bir tatil için Phuket'e giden sunucu Seda Akgül sosyal medya hesabından renkli paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Açtığı youtube kanalı üzerinden takipçileriyle ilginç ve faydalı bilgiler paylaşan sunucu Seda Akgül, bir süredir Phuket’te tatil yapıyor.

Dünyanın en ünlü tatil mekanlarından biri olan Phuket’e kafasını dinleyen Akgül aynı zamanda renkli paylaşımlarıyla da takipçilerini heyecanlandırıyor.

Seda Akgül son olarak yavru bir fille olan görüntülerini paylaştı. Başarılı sunucu yaptığı paylaşıma kendisini öpen fili kastederek ‘Böyle içten öpülmedim’ notunu düştü.

Akgül daha sonra ise bir yılanı öptüğü görüntüyü yayınladı.

5c557bcb66a97c8e04655adb

Sunucu, Instagram paylaşımına, "Hayatımda çok yılan öptüm ama en masumu buydu" notunu düştü.

PARTNERÜrküten görüntü! Ölümcül değişiklik çok kısa sürede gerçekleştiÜrküten görüntü! Ölümcül değişiklik çok kısa sürede gerçekleşti
"Travesti misiniz?" sorusu çıldırttı! "Travesti misiniz?" sorusu çıldırttı!
Şoke eden detaylar: Sana Polat Alemdar gibi davranacağımŞoke eden detaylar: Sana Polat Alemdar gibi davranacağım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seda akgül seda akgül instagram

En Çok Okunan Haberler

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

'Seni p...lerin elinden kurtardım' demişti! Yeni gelişme

'Seni p...lerin elinden kurtardım' demişti! Yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gülşah Saraçoğlu'yu çıldırtan 'travesti' sorusu

"Travesti misiniz?" sorusu çıldırttı!

Necati Şaşmaz'dan Nagehan Şaşmaz'a: Sana Polat Alemdar gibi davranacağım

Şoke eden detaylar: Sana Polat Alemdar gibi davranacağım

Seda Sayan: Kendimi 18 yaşında hissediyorum

Gençlik aşısı dedikleri bu...

Kourtney Kardashian'dan iç çamaşırlı poz

Banyoda iç çamaşırlarıyla... Olay poz

Demet Akalın'dan Alişan yorumu: Enayilik...

Alişan duymasın: Enayilik!

Eda Taşpınar dayanamadı, kapadı

Seksi paylaşımı başına bela oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.