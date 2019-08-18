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Seda Bakan-Ali Erel çiftinden kızları Leyla ile ilk poz

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 15:18 | Son Güncelleme

Oyuncu Seda Bakan ile eşi Ali Erel çiftinin kızları doğdu. Çift bebeklerine Leyla ismini verdi. Seda Bakan kızının ilk fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Seda Bakan-Ali Erel çiftinden kızları Leyla ile ilk poz

Ünlü oyuncu Seda Bakan, müzisyen Ali Erel ile 5 yıl önce Ankara'da bir otelde düzenlenen törenle dünyaevine girmişti.Geçtiğimiz aylarda ünlü oyuncunun hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

Mutlu pozlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşan çiftin kızları Leyla, iki gün önce sabah dünyaya gelmişti.

"HAYATIMIZIN EN GÜZEL ANLARINI YAŞADIK"

Anne-baba olmanın sevincini yaşayan çift, kızları Leyla ile ilk pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu, bu paylaşımına, "Bebişkomuz Leyla’yı Allah’ın izniyle kucağımıza aldık. Hayatımızın en güzel anlarını yaşadık. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah" notunu düştü.

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Seda Bakan'ın paylaşımı kısa sürede on binlerce kişi tarafından beğenildi.


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