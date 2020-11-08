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Seda Bakan'dan estetik itirafı! 'Burnumu yaptırırsam...'

08.11.2020 07:55 | Son Güncelleme:
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Seda Bakan'dan estetik itirafı! 'Burnumu yaptırırsam...'

Güzel oyuncu Seda Bakan estetik itirafıyla gündem oldu. Seda Bakan burnunu yaptırmak istediğini itiraf ederken devamında ise neden yaptırmadığını da açıkladı.

İbrahim Selim’in sunuculuğunu üstlendiği Zorlu PSM’de sahnelenen “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin konuğu oyuncu Seda Bakan oldu. Kendisiyle ilgili samimi itiraflarda bulunan oyuncu, “Hiç estetiğiniz var mı?” sorusuna da samimi yanıt verdi.

Seda Bakan açıklamasında “Yok ama yaptırmak çok istiyorum. Burnumda küçük bir çıkıntı var. Eğer burun estetiği yaptırırsam eşim beni boşar ve kariyerim başka bir yere gidebilir" dedi.

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Oyuncu, koklamaktan en hoşlandığı koku sorusuna ise esprili bir şekilde “Şu an aşk yuvam kızımız yüzünden kötü kokuyor. 1 yaşındaki kızımız Leyla, kaka yaptı diye evde seviniyoruz” cevabını verdi.

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