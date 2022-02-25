Seda Bakan Rusya-Ukrayna savaşından görüntüler paylaştı! "Allah kahretsin!"

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası ortaya çıkan görüntüler herkesi derinden etkiliyor. Masum halkın saldırılarda yarı aldığı anlara dair görüntüler sosyal medyada paylaşılıyor. Oyuncu Seda Bakan da yaşanan savaştan gelen görüntülerle üzülen isimler arasında.

Seda Bakan yaralanan halkın fotoğraflarını paylaşarak isyan etti.

Oyuncu Bakan paylaşımında "2 senedir covid'le insanlık perişan oldu. Hiç kimse böyle bir dönemde savaşı yaşamamalı. Koskoca dünyaya sığamadık! Allah kahretsin aç gözlü insanlığı..." yorumunda bulundu.



