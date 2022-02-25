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Seda Bakan Rusya-Ukrayna savaşından görüntüler paylaştı! "Allah kahretsin!"

25.02.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası halkın durumunu gösteren fotoğraflar herkesi derinden etkiliyor. Seda Bakan da bu görüntülerden etkilenen isimler arasında. Oyuncu Seda Bakan bir paylaşım yaparak yaşanan savaşa isyan etti.

Seda Bakan Rusya-Ukrayna savaşından görüntüler paylaştı! "Allah kahretsin!"

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası ortaya çıkan görüntüler herkesi derinden etkiliyor. Masum halkın saldırılarda yarı aldığı anlara dair görüntüler sosyal medyada paylaşılıyor. Oyuncu Seda Bakan da yaşanan savaştan gelen görüntülerle üzülen isimler arasında.

Seda Bakan yaralanan halkın fotoğraflarını paylaşarak isyan etti.

Ekran Alıntısı

Oyuncu Bakan paylaşımında "2 senedir covid'le insanlık perişan oldu. Hiç kimse böyle bir dönemde savaşı yaşamamalı. Koskoca dünyaya sığamadık! Allah kahretsin aç gözlü insanlığı..." yorumunda bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Seda Bakan
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