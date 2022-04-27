Seda Sayan 7. kocasının yaşına takılanlara kızdı! Herkes "Oğlun yaşında" yazdı

59 yaşındaki Seda Sayan, Çağlar Ökten ile yedinci evliliğini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Prag'ta gerçekleşecek nikahın hazırlıklarında sorun çıkınca ikili nikahı İstanbul'a az katılımcıyla yaptı. Seda Sayan'ın mutlu gününe damatla yakın yaşlarda olduğu söyleyen Oğulcan Engin gelmedi.

Seda Sayan 33 yaşında olduğu söyleyen Çağlar Ökten ile aralarındaki yaş farkına yapılan yorumlara sinirlendi. Sayan 2. Sayfa’ya gönderdiği mesajda "Çağlar’a ‘yaşı küçük’ deyip durmasınlar. 11 yaşında çocuk sahibi adam. Nasıl ‘küçük yaştaki’ diye bahsedilir!" diyerek sitem etti.

Seda Sayan'ın haberi sosyal medyada yayınlanınca şarkıcı 33 yaş bilgisiyle dalga geçti ve gülücük emojisi koydu.

Sayan'ın bu çıkışına takipçiler ise yeniden "Oğlun yaşında" yorumları yağdırdı.

OĞULCAN ENGİN YAŞI?

Seda Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin 31 yaşında.

