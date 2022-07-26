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Seda Sayan bu defa silikonlarını yeniletti! Dekoltesi dikkat çekti

26.07.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 yaşı küçük esi Çağlar Ökten ile Mykanos'a tatile giden taze gelin Seda Sayan'ın göğüslerindeki değişiklik dikkati çekti. Göğüs silikonlarını yenileten Seda Sayan'ın derin dekoltesine bakanlar gözlerine inanamadı.

Seda Sayan bu defa silikonlarını yeniletti! Dekoltesi dikkat çekti

Nisan ayında genç sevgilisi Çağlar Ökten'le evlenen Seda Sayan Mykanos tatilinde adeta yeni göğes silikonlarını sergileyerek kendine hayran bıraktı.

24 Nisan'da kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor.

HAMAM BÖCEĞİ PAYLAŞIMI!

Evlendikten sonra balayı için Paris'e giden Seda Sayan ve Çağlar Ökten yaz tatili için Mykanos'u tercih etti. Geçtiğimiz günlerde estetik yaptıran ve silikonlarını yenileten Seda Sayan'ın, eşiyle "hamam böceği" muhabbeti ise sosyal medyaya damga vurdu.

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'BEN SENDEN TİKSİNDİM Mİ?'

Çağlar Ökten'in "Hamam böcekleri insanlardan tiksiniyormuş" muhabbeti Seda Sayan'ı kızdırdı. Sayan, "Hamam böceği bizden mi tiksiniyormuş? Onu bugüne kadar affetmiştim. Kafasını da gövdesini de ayrı ezerim. Ş...siz! Ben senden bugüne kadar tiksindim mi?" ifadeleriyle izleyenleri şaşırttı.

KONUŞMAKTA ZORLANDI

Estetikten dolayı konuşmakta zorluk çeken Sayan'ın giydiği dekolteli yeşil tül elbisesi çok konuşuldu. Ünlü şarkıcı eşiyle konuşurken frikik vermemek için eliyle elbisesini düzeltti. Kaynak: Haberler

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Seda Sayan
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