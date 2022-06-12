Seda Sayan genç kocası Çağlar Ökten ile Amsterdam'da! Ağzında lolipopla poz

Seda Sayan, bir süredir aşk yaşadığı Çağlar Ökten ile mayıs ayında evlendi. Balayı için Paris'e giden çift, bu kez soluğu Amsterdam'da aldı. Yakın dostları Esra Özmen ve eşi Fuat Özdolgun ile yurt dışına çıkan çiftten yeni bir poz geldi.

Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten, lolipopla çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Seda Sayan paylaşımında filtreyi abartınca yine gündem oldu. Sayan'ın pozunu görenler "Yine kendini 18 yaşında gibi yapmışsın", "Toplu fotoğrafta Seda Sayan'ı bulamadım" yorumları yaptı.



