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Seda Sayan'ı kahreden haber! Durumu ağır

10.02.2021 15:23 | Son Güncelleme:
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Seda Sayan'ı kahreden haber! Durumu ağır

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan şarkıcı Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız kaza geçirdi.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan şarkıcı Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız bugün akşam saatlerinde alışveriş için evinden çıkarak elektrikli motosikleti ile bir markete gitti. Alışverişini tamamlayan Yıldız motosikleti ile eve dönerken arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Jandarmanın otomobil sürücüsünü gözaltına alarak Ören Jandarma Karakolu'na götürdüğü öğrenildi.

DURUMU AĞIR

TV100'deki habere göre, Ören'de yaşayan Yıldız'ın arkadaşlarından Celal Altınay aptığı açıklamada “Coşkun abi akşamüstü markete geldi, alışverişini yapıp dönerken kullandığı elektrikli motosiklete, termik santralde çalışan bir kadın sürücünün otomobili ile çarpması sonucu ağır yaralandı. Milas'a hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğunu öğrendik” dedi.

Seda Sayan’ın ablası Nursel Yıldız ve eniştesi Coşkun Yıldız ile birlikte iki yıl önce Ören’de bir villa ve restoran alarak işletmeye başladığı biliniyor.

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