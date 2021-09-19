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Seda Sayan'ın konserinde dans eden gelin adayı Solmaz süper miniyle zor anlar yaşadı

19.09.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın “Evleneceksen Gel” programına gelin adayı olarak çıkan Solmaz Çiros, Seda Sayan'ın konserinde dans etti. Süper minisiyle dans eden gelin adayı sahnede zor anlar yaşadı.

Seda Sayan'ın konserinde dans eden gelin adayı Solmaz süper miniyle zor anlar yaşadı

Kuruçeşme'de konser veren Seda Sayan, mayo ve etekten oluşan kostümüyle sahnede beğeni topladı. Seda Sayan sahnesine Evleneceksen Gel programıyla ünlenen gelin adayı Solmaz Çiros'u konuk etti.

Evlendirme programındaki oryantal dansıyla adeta hafızlara kazınan Solmaz Çiros, son dönemde aldığı kilolarla gündeme geliyordu. Evlendirme programında oldukça zayıf olan gelin adayının son hali de hayranları tarafından beğeni alıyor.

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Gelin adayı Solmaz Seda Sayan'ın davetlisi olarak sahnede dans etti.

Süper mini bir etek giyen Solmaz Çiros kalça dansı sırasında eteğiyle zor anlar yaşadı. Gelin adayı Solmaz dans ettiği sırada sık sık eteğini aşağı çekerek frikik vermemeye çalıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Seda Sayan Solmaz Çiros
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