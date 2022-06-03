Seda Sayan’ın programında tepki çeken Atatürk söylemi! "Terbiyesiz sen o Zübeyde'nin oğlu sayesinde..."

Geçtiğimiz haftalarda 7. kez evlenen Seda Sayan'ın hafta içi her gün Star TV'de yayınlanan programına konuk olan Murat isimli kişi, paradan bahsederken yaptığı tarifle ekran başındakileri kızdırdı.

“6 tane mavi, Atatürk var ya Mustafa Kemal Atatürk, Zübeyde’nin oğlu” ifadelerini kullanan kişinin videosu sosyal medyada hızla yayılırken, tepkilere neden oldu.



Sosyal medyada, "Atatürk'ü ve Zübeyde annemizi ağzına almadan önce Türkçe konuşmayı öğren." , "Terbiyesiz sen o Zübeyde'nin oğlu sayesinde böyle rahat rahat konuşuyorsun!" yorumları dikkat çekti.



