MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seda Sayan’ın programında tepki çeken Atatürk söylemi! "Terbiyesiz sen o Zübeyde'nin oğlu sayesinde..."

Seda Sayan’ın programında tepki çeken Atatürk söylemi! "Terbiyesiz sen o Zübeyde'nin oğlu sayesinde..."

03.06.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan’ın Star TV’de yayınlanan programında Murat isimli bir konuk, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Verdiği parayı anlatırken, "Atatürk var ya Mustafa Kemal Atatürk! Zübeyde'nin oğlu..." demesi büyük tepki çekti. Pek çok sosyal medya kullanıcı Seda Sayan'ı kayıtsız kaldığı için eleştirdi.

Geçtiğimiz haftalarda 7. kez evlenen Seda Sayan'ın hafta içi her gün Star TV'de yayınlanan programına konuk olan Murat isimli kişi, paradan bahsederken yaptığı tarifle ekran başındakileri kızdırdı.

Haber.00_00_01_24.Still011

“6 tane mavi, Atatürk var ya Mustafa Kemal Atatürk, Zübeyde’nin oğlu” ifadelerini kullanan kişinin videosu sosyal medyada hızla yayılırken, tepkilere neden oldu.
Haber.00_00_05_12.Still012

Sosyal medyada, "Atatürk'ü ve Zübeyde annemizi ağzına almadan önce Türkçe konuşmayı öğren." , "Terbiyesiz sen o Zübeyde'nin oğlu sayesinde böyle rahat rahat konuşuyorsun!" yorumları dikkat çekti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dekolteli pozlarını paylaştı! Notu dikkat çektiDekolteli pozlarını paylaştı! Notu dikkat çekti
Türkan Şoray'ın kızı cesur pozlarıyla nefes kesti! 'Annesinin kızı'Türkan Şoray'ın kızı cesur pozlarıyla nefes kesti! 'Annesinin kızı'
Mini etekli dansı olay oldu! 'Senin o hanım hanım oynamalarını sevsinler' Mini etekli dansı olay oldu! 'Senin o hanım hanım oynamalarını sevsinler'
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal Atatürk Seda Sayan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik enflasyon verileri açıklandı

Kritik enflasyon verileri açıklandı

Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu?

Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu?

Seçim ikinci tura kalırsa... İşte çarpıcı anket sonuçları

Seçim ikinci tura kalırsa... İşte çarpıcı anket sonuçları

Adaylık için 'Meral Akşener' sürprizi!

Adaylık için 'Meral Akşener' sürprizi!

Konut kiraları için düzenleme geldi ilanlar silindi

Konut kiraları için düzenleme geldi ilanlar silindi

Enflasyon son 24 yılın en yükseğinde gözler asgari ücret zammında!

Enflasyon son 24 yılın en yükseğinde gözler asgari ücret zammında!

İlginizi Çekebilir

Peynir, yumurta ve çay... Canınız istemiyorsa doktora koşun

Peynir, yumurta ve çay... Canınız istemiyorsa doktora koşun

Makarna yiyerek zayıflamak mümkün mü?

Makarna yiyerek zayıflamak mümkün mü?

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Tamamen soyundu! Çıplak pozuyla kutlama yaptı

Tamamen soyundu! Çıplak pozuyla kutlama yaptı

Annesinin hatası onu bu hale getirdi! Günlerce hastanede kaldı

Annesinin hatası onu bu hale getirdi! Günlerce hastanede kaldı

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.