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  4. Seda Sayan'ın programıyla tanınan Apaçi Mustafa'nın Filistinli kadınlara çirkin mesajı tepki çekince...

Seda Sayan'ın programıyla tanınan Apaçi Mustafa'nın Filistinli kadınlara çirkin mesajı tepki çekince...

14.11.2023 10:46 | Son Güncelleme:
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Sunuculuğunu Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın üstlendiği programla "Apaçi Mustafa" olarak tanınan Mustafa Bilginer çirkin sözleriyle gündem oldu. "Bütün bayanları evime davet ediyorum" diyerek Filistinli kadınlara seslenen Apaçi Mustafa tepki çekince özür diledi.

Bir dönemin izdivaç programlarından Evleneceksen Gel'e katılarak "Apaçi Mustafa" olarak tanınan Mustafa Bilginer yıllar sonra ortaya çıktı ve yaptığı paylaşımlarla tepki çekti.

Filistin'de İsrail'in saldırılarıyla korkunç günler geçiren halka yönelik paylaşım yapan eski yarışmacı "Biliyorsunuz Filistin İsrail savaşı var ülkemizde. Bütün bayanları evime davet ediyorum. Sığınacak yeri olmayan Filistinli bayanları evime davet ediyorum. Özellikle bayanları, erkekler gelmesin, sadece bayanlar gelsin" diyerek çirkin ifadeler kullandı.

Video sosyal medyada büyük tepki görünce Apaçi Mustafa geri adım atarak özür diledi ve şunları söyledi:

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"Hepinizden özür diliyorum, konu yanlış anlaşılmış ve yanlış yerlere gitmiş lütfen yanlış anlamayın hepinizi çok seviyorum. Filistin ve İsrail halkından özür diliyorum."

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