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Onlarca kişinin öldüğü Hatay'da film çekiyorlar! Kısmetse Olur Tolga Kandemir'in mezarlıkta tepki çeken pozu

14.11.2023 07:27 | Son Güncelleme:
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Depremin en büyük yıkım yarattığı Hatay’da Şahsi Meselemiz filmi çekimleri sürüyor. Onlarca kişinin öldüğü Hatay'da Kısmetse Olur ile tanınan Tolga Kandemir bu sefer de mezarlıkta poz verince büyük tepki çekti.

Onlarca kişinin öldüğü Hatay'da film çekiyorlar! Kısmetse Olur Tolga Kandemir'in mezarlıkta tepki çeken pozu

6 Şubat depremlerinden en büyük kayıpların yaşandığı yerlerden biri de Hatay oldu. Hatay'da geriye kalan halk kaybettiklerinin acısıyla yaşam mücadelesi verirken bir film çekimi herkesi şoke etti.

‘Şahsi Meselemiz’ isimli sinema filminin çekimleri Hatay'ın yıkım dolu sokaklarında başladı. Uğur Çavuşoğlu, İskender Bağcılar, Tolga Kandemir, Cezmi Baskın, Ömer Ahmat, Hilal Anay, Emre Özmen, Melisa Tuncer ve Suzan Aksoy gibi isimlerin oynadığı filmde Hatay adeta dekor olarak kullanıldığı için herkes tepkili.

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Bu durum gündemdeyken Kısmetse Olur ile tanınan ve yapımda rol alan Tolga Kandemir mezarlık pozu paylaşınca büyük tepki çekti.

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Tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Tolga Kandemir, 99 depremini yaşadığını da belirterek özür diledi.

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