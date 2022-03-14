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Seda Sayan'ın sevgilisi Çağlar Ökten kimdir? Çağlar Ökten nereli ve kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

14.03.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan'ın sevgilisi Çağlar Ökten magazin gündemine bomba gibi düşen ve basında yer alan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çift evleneceğini açıkladı. Peki Seda Sayan'ın sevgilisi Çağlar Ökten kimdir? Çağlar Ökten nereli ve kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Sevilen müzisyenin hayatı ve biyografisi haberimizde...

Seda Sayan'ın sevgilisi Çağlar Ökten kimdir? Çağlar Ökten nereli ve kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

Seda Sayan'ın sevgilisi Çağlar Ökten vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Daha önce, ünlü şarkıcının birlikte çalıştığı müzisyenin evlilik teklifinde bulunduğu basında yer almıştı.Çağlar Ökten, ünlü şarkıcıya canlı yayında evlilik teklifinde bulundu. Bu kapsamda Seda Sayan'ın sevgilisi Çağlar Ökten kimdir? Çağlar Ökten nereli ve kaç yaşında? Ne iş yapıyor? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Sevilen müzisyenin hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

SEDA SAYAN'IN SEVGİLİSİ ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?

Seda Sayan'ın sevgilisi Çağlar Ökten 21 Haziran 1987 tarihinde dünyaya geldi.

Çağlar Ökten Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır

Küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan başarılı isim günümüzde profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürmektedir. Klasik Türk Müziği eğitimi de almıştır.

ÇAĞLAR ÖKTEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

34 yaşındaki müzisyen Çağlar Ökten, Mersinlidir. Çağlar Ökten'in Seda Sayan'a evlilik teklifi ettiği öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Ökten, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Beyoğlu'ndaki bir mekanda sahne aldıktan sonra, bir anda cebindeki tektaşı çıkararak, sanatçıya evlilik teklifinde bulundu.

Kısa süreli şok yaşayan ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın 'Evet' yanıtını verdiği öğrenildi.

Daha önce altı kez nikah masasına oturan 59 yaşındaki sanatçı ile kendisinden 25 yaş küçük müzisyen, evlilik hazırlıklarına başladı.

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Seda Sayan
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
oğlundan damı utanmıyorsun yaşın 60 daha yüzünü gözünü gerdiriyon ölüm var ölüm
oğlu sandım.
çok yazık çokkkkk.

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