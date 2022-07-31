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Seda Sayan kayınvalidesine neden ‘Hicom’ diyor? "Kayınvalidesi Seda'dan genç"

31.07.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten’i sahne aldığı mekanda kayınvalidesi ve kayınpederiyle beraber izledi. ‘Hicom’ diye hitap ettiği kayınvalidesiyle karşılıklı oynayan Seda Sayan kayınvalidesine neden anne demediğini de açıkladı. Seda Sayan'ın paylaşımı sosyal medyada yine olumsuz yanıtlar aldı.

Seda Sayan kayınvalidesine neden ‘Hicom’ diyor? "Kayınvalidesi Seda'dan genç"

Kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan kayınvalidesiyle de arasını iyi tutuyor. Mersin’de yaşayan kayınvalidesi Hicran Ökten ile eşini izlemeye giden Seda Sayan bir video paylaştı.

Seda Sayan paylaşımında kayınvalidesine neden 'Hicom' dediğini de açıkladı. Sayan açıklamasında "Bana kızıyorsunuz ama kızmayın. Kayınvalidemin adı Hicran çocukları ona 'Hico' diyor" dedi.

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Ancak Seda Sayan'ın bu yorumu sosyal medya kullanıcılarını tatmin etmedi. İşte yapılan paylaşımın altına gelen bazı yorumlar:

Ekran Alıntısı

  • Kayınvalideden büyük gelin
  • Kayınvalidesi Seda'dan genç
  • Kadın Seda'dan daha genç ve güzel
  • Kayınvaliden senden genç görünüyor, estetikte kurtarmaz
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Seda Sayan
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