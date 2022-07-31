Seda Sayan kayınvalidesine neden ‘Hicom’ diyor? "Kayınvalidesi Seda'dan genç"

Kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan kayınvalidesiyle de arasını iyi tutuyor. Mersin’de yaşayan kayınvalidesi Hicran Ökten ile eşini izlemeye giden Seda Sayan bir video paylaştı.

Seda Sayan paylaşımında kayınvalidesine neden 'Hicom' dediğini de açıkladı. Sayan açıklamasında "Bana kızıyorsunuz ama kızmayın. Kayınvalidemin adı Hicran çocukları ona 'Hico' diyor" dedi.

Ancak Seda Sayan'ın bu yorumu sosyal medya kullanıcılarını tatmin etmedi. İşte yapılan paylaşımın altına gelen bazı yorumlar: