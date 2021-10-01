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Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya mı başladı?

01.10.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan'ın kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan ile yeni bir aşka yelken açtı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya mı başladı?

Uçankuş TV'deki Hayatın İçinden programına katılan sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Seda Sayan'ın özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Uzun süredir aşk hayatında kimse olmayan ve kendini son zamanlarda işine veren Seda Sayan, yeni bir aşka yelken açtı. Kalaycıoğlu, şimdilerde Star TV'de program yapan Sayan'ın organizatör Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladığını iddia etti.

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Daha önce de kendisinden yaşça küçük kişilerle birlikte olan 58 yaşındaki Seda Sayan'ın Çağlayan ile de arasında 15 yaş fark var.

43 yaşındaki Çağlayan daha önce Banu Noyan ile evlenmiş ancak çiftin evliliği 7 ay sürmüştü.

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Star TV Seda Sayan
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