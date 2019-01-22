MAGAZİN

Seda Sayan: Oğulcan'a futbolu bıraktırdım çünkü...

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.01.2019 15:58 | Son Güncelleme

''Oğlum Oğulcan'ın fakir bir kızla evlenmesini istiyorum'' diyerek geçtiğimiz aylarda gündeme gelen ve eleştirilen Seda Sayan oğluyla ilgili yeni bir açıklama daha yaptı.

Seda Sayan: Oğulcan'a futbolu bıraktırdım çünkü...

TRT Müzik'te yayınlanan Müzik Dünyası'nda Sinan Güzel'in konuğu olan Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'le ilgili ilginç bir açıklama yaptı.

Seda Sayan, Oğulcan Engin'in tıpkı babası gibi iyi bir futbolcu olduğunu belirterek "Çok iyi bir solaktı, tıpkı babası gibi! Ama Seda Sayan'ın oğlusun, torpillisin diye çok üstüne gidip onu üzdüler. Ben de ona futbolu bıraktırdım" dedi.

Seda Sayan, geçen günlerde ''Oğlum Oğulcan'ın fakir bir kızla evlenmesini istiyorum'' demişti. Oğlu Oğulcan da annesine "Neden böyle bir açıklama yaptığını bilmiyorum ama ben âşık olduğum kadınla evleneceğim" şeklinde yanıt vermişti. Sanatçının bu sözleri çok eleştirilmişti.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
'Binbir surat' Meryem 'Binbir surat' Meryem
Yalçın Serttaş kardeşi Bülent Serttaş'a sitem etti!Yalçın Serttaş kardeşi Bülent Serttaş'a sitem etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Seda Sayan oğulcan oğulcan engin seda sayan

En Çok Okunan Haberler

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

Bakan Turhan konuşurken salondaki hostes fenalık geçirdi

Bakan Turhan konuşurken salondaki hostes fenalık geçirdi

CHP'de Meltem Cumbul sürprizi!

CHP'de Meltem Cumbul sürprizi!

Bakan Selçuk müjdeyi verdi! O ücretler arttırıldı

Bakan Selçuk müjdeyi verdi! O ücretler arttırıldı

Seyirciler şoke etti! Program mı proğram mı?

Seyirciler şoke etti! Program mı proğram mı?

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Binbir surat' Meryem Uzerli

'Binbir surat' Meryem

Yalçın Serttaş kardeşi Bülent Serttaş'a sitem etti!

Yalçın Serttaş kardeşi Bülent Serttaş'a sitem etti!

Yasmin Erbil ve Penny Lane benzerliği olay oldu

Yasmin paylaştı gündem oldu

Ünlü rap şarkıcısı Chris Brown Paris'te tecavüzden tutuklandı

Ünlü rap şarkıcısı tecavüzden tutuklandı

Iskra Lawrence aşık oldu, ilan etti

Aşkını kendi yöntemiyle ilan etti

Enes Batur'dan samimi açıklamalar: Kız arkadaşımla ayrıldık

Kazandığı parayı ne yaptığını anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.