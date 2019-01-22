Seda Sayan: Oğulcan'a futbolu bıraktırdım çünkü...

TRT Müzik'te yayınlanan Müzik Dünyası'nda Sinan Güzel'in konuğu olan Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'le ilgili ilginç bir açıklama yaptı.

Seda Sayan, Oğulcan Engin'in tıpkı babası gibi iyi bir futbolcu olduğunu belirterek "Çok iyi bir solaktı, tıpkı babası gibi! Ama Seda Sayan'ın oğlusun, torpillisin diye çok üstüne gidip onu üzdüler. Ben de ona futbolu bıraktırdım" dedi.

Seda Sayan, geçen günlerde ''Oğlum Oğulcan'ın fakir bir kızla evlenmesini istiyorum'' demişti. Oğlu Oğulcan da annesine "Neden böyle bir açıklama yaptığını bilmiyorum ama ben âşık olduğum kadınla evleneceğim" şeklinde yanıt vermişti. Sanatçının bu sözleri çok eleştirilmişti.

