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Seda Sayan Sermiyan Midyat'la aşk mı yaşıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 11:38 | Son Güncelleme

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa’ya telefonla bağlanan Seda Sayan, sürpriz yakınlaşmayla ilgili açıklama yaptı.

Seda Sayan Sermiyan Midyat'la aşk mı yaşıyor?

Ortaköy’de bir kulüpte bir araya geldiği konuşulan ikili samimi halleriyle dikkat çekmiş, çiftin bu görüntüsü ‘yeni bir aşk mı?’ sorusunu akıllara getirmişti.

"ABUK SABUK ŞEYLER ÇIKARMASINLAR"

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa’ya telefonla bağlanan Seda Sayan sürpriz yakınlaşmayla ilgili şu açıklamayı yaptı; Ben Sermiyan’ı yeni tanımıyorum ki seneler oldu. Yakınlaşma yok filmiyle ilgili bir şeyler anlatıyordu ona gülüyorduk. O gülüşmeleri samimiyeti yakınlaşma olarak algıladılar galiba. Ama öyle bir durum yok. Aşk da yok abuk sabuk şeyler çıkarmasınlar.

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