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Seda Sayan ve Zuhal Topal için bomba iddia

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.01.2019 15:07 | Son Güncelleme

Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programına bağlanan damat adayı Zekeriya Atak, "Bu olayların içerisinde oyun üstünde oyun var" diyerek Seda Sayan ve Zuhal Topal için çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Seda Sayan ve Zuhal Topal için bomba iddia

Zuhal Topal'ın bir dönem Fox TV'de sunduğu izdivaç programında damat adayı Zekeriya Atak ile yaşadığı 'şehit' polemiği için mahkeme son kararını verdi. Geçtiğimiz cuma günü görülen duruşma neticesinde Atak'ın Topal'a 10 bin liralık tazminat ödeyeceği öğrenildi.

Ancak Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programına bağlanan damat adayı, "Bu olayların içerisinde oyun üstünde oyun var" diyerek şoke eden iddialarda bulundu.

Şu anda çalışmadığını belirten Zekeriya Atak, "'Ülkemizde o kadar şehit varken göbek attıyorusunuz' sözlerim 10 bin liraya mal oldu. Ben bu parayı nasıl ödeyeceğim" diyerek isyan etti ve karara itiraz edeceğini açıkladı.

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AVUKATIM BAŞKASINA ÇALIŞTI

Atak ardından avukatının Seda Sayan'ın avukatı Altın Mimir tarafından tutulduğunu ancak avukatın kendisi hakkında yalan dilekçeler verdiğini iddia etti. Damat adayı "Avukat bana tutuluyor ancak başkasına çalışıyor" ifadelerini kullandı ve Seda Sayan ile Zuhal Topal hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulunarak şunları dile getirdi:

"BANA CEPHE ALDILAR"

"Bunlar normalde kavgalı gözüküyorlar ya aslında kavgalı değiller. Bana cephe aldılar. Beni zan altında bırakıyorlar. İkisinin avukatı da birbirleriyle görüşüyor. Benim mahkemeyi kaybetmemin iki nedeni var. Birisi stüdyoda Zuhal Topal’a sarf ettiğim sözler diğeri ise bana tutulan avukat."

Programa kendi iradesiyle katıldığını ve söylediği sözlerden dolayı pişman olmadığını belirten Atak, "Televizyonda alt yazı olarak şehit haberleri geçerken üstte gelin adayı oynuyordu. Ben de buna sinirlenerek formalite icabı programa katıldım" dedi.

Yayındaki sözlerinden sonra Zuhal Topal'ın eşi Korhan Saygıner'in kendisini aradığını da belirten damat adayı, ardından sözlerini şöyle noktaladı;

"Bu olayların içerisinde oyun üstünde oyunlar var. Seda Sayan ve Zuhal Topal bu olaydan korkuyorlar ve hiçbir şekilde açıklama yapamıyorlar. Ben yaklaşık 22 gün önce babamı kaybettim. Bunlar üst üste gelirken benimle uğraşan Seda Sayan ve Zuhal Topal’ı Allah’a havale ediyorum."


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