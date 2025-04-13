Galatasaray da istiyordu... Kevin de Bruyne transferi ilk kez konuştu, bu sözler sonrası taraftarlar yerinde duramıyor! Türkiye'ye açık kapı...

İngiltere'de sezonun tamamlanmasının ardından Manchester City'den ayrılacağını açıklayan dünyaca ünlü futbolcu Kevin de Bruyne için transfer iddiaları ortaya atılmaya başlanmıştı.

TRANSFER İDDİALARINA YANIT

Yıldız futbolcu için ismi geçen adreslerden biri de Galatasaray olurken de Crystal Palace'ı 5-2 yendikleri maçta bir gol ve bir asistle yıldızlaşan De Bruyne, maç sonrası "Kariyeriniz İngiltere'de bitti mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Şu an bilmiyorum. Ayrılık kararım yeni. Futbolda her şey bir haftada çözülmüyor. Aileme henüz danışmadım, onlarla konuşacağım. Sonra hangi takımların ilgilendiğini göreceğiz. Şimdilik hiçbir fikrim yok."

TÜRKİYE'YE AÇIK KAPI...

Yıldız oyuncu ayrıca "Her zaman yeni bir meydan okuma var. Gelecek sezon ne yapacağımı bilmiyorum. Eğer bir kulüp gelip heyecan verici bir proje sunarsa, bunu düşünürüm. En üst seviyede oynayabilecek gücüm var. Hangi takımların ilgilendiğini veya ne istediklerini bilmiyorum. Her teklifi dinlemeye açığım. Futbolu seviyorum, eğer ailemin de onay verdiği ilgi çekici bir proje olursa, karar verebiliriz." derken bu sözleri 'Türkiye'ye açık kapı bıraktı' olarak değerlendirildi.

TÜRKİYE, ABD, ARABİSTAN...

De Bruyne, ay başında taraftarlara yazdığı duygusal bir mektupla, 10 yılın ardından Manchester City'den ayrılacağını duyurmuştu. Belçikalı yıldızın Türkiye, ABD veya Suudi Arabistan’a transfer olabileceği konuşuluyor.