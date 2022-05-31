Seda Üren'in eşi Ercüment Nefesoğlu; Müge Dağıstanlı ve Gülşen yükselin sunduğu 2. Sayfa magazin programının ardından günün en çok araştırılan isimlerinden biri oldu. Vatandaşlar internette; Seda Üren'in eşi Ercüment Nefesoğlu kimdir? Nereli, ne iş yapıyor? Ercüment Nefesoğlu ile Seda Üren ne zaman evlendi? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

SEDA ÜREN'İN EŞİ ERCÜMENT NEFESOĞLU KİMDİR?

Seda Üren'in eşi Ercüment Nefesoğlu, Ercüment Nefesoğlu'nun baba tarafından aslen Sivas, Zara’lı olduğu bilinmektedir.

ERCÜMENT NEFESOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Ercüment Nefesoğlu tıbbi cihazlarla ilgili bir anonim şirketin CEO'sudur.

ERCÜMENT NEFESOĞLU VE SEDA ÜREN NE ZAMAN EVLENDİ?

Ercüment Nefesoğlu 2013 yılının Aralık ayında ünlü sanatçı Seda Üren ile evlenmiştir. Çiftin Nefes ve Ateş adını verdikleri 2 çocuğu vardır.

SEDA ÜREN KİMDİR?

Seda Üren 26 Aralık 1982 yılında İstanbul'da Üsküdar'da dünyaya geldi. Ailenin en küçük kızı olan Üren, 16 yaşında İstanbul Ünversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği Bölümü'nü kazandı. Aynı dönem Türkiye'nin en önemli sanatçıları, Bület Ersoy ve Maksim'de Emel Sayın'la vokal olarak sahne alma fırsatı yakaladı. 1999 Eylül'de İlk albümü olan "İlk Hediyem"i çıkardı. Sesi kadar fiziğiylede dikkat çeken Seda Üren başta kimsesiz çocuklar olmak üzere pek çok yardım defilesinde podyuma da çıkıp, profesyönel anlamda tanıtım çalışmalarındada bulundu. Bir müddet sorna İkinci albümü "Aşkı Yaşa Benimle"leyi piyasaya sürdü.

Sektörün en genç assolisti ünvanını alarak uzun sarı saçları ve güzel fiziğiyle Türkiyenin barbi'si olarak anılmaya başladı. Doğal, samimi ve sempatik tarzıyla beğenilen Seda Üren; 2003-2004 sezonunda ATV'de hafta sonları kendi adını taşıyan "Hoş Seda" adlı müzik-eğlence programını hazırladı ve sundu.2005 yılında "Aranma" adlı maxi single ile müzik marketlerde yerini aldı. Erkeklerde ağlar adlı şarkısında Alişan'a yorumuyla eşlik etti.

SEDA ÜREN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Seda Üren 40 yaşında ve İstanbulludur. Ünlü şarkıcının Aşkı Yaşa Benimle, Tamam mı Devam mı, Yaradana Yalvartma gibi seslendirdiği çok sayıda şarkı vardır.

