MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seda Üren'in eşi Ercüment Nefesoğlu kimdir? Nereli, ne iş yapıyor? Ercüment Nefesoğlu ile Seda Üren ne zaman evlendi?

Seda Üren'in eşi Ercüment Nefesoğlu kimdir? Nereli, ne iş yapıyor? Ercüment Nefesoğlu ile Seda Üren ne zaman evlendi?

31.05.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Üren'in eşi Ercüment Nefesoğlu; 31 Mayıs 2022 Salı günü ünlü şarkıcının 2. Sayfa magazin programına konuk olması sebebiyle merak konusu oldu. Seda Üren TV 8'de ekrana gelen 2. Sayfa programında magazin gündemini değerlendirdi. Ünlü şarkıcının eşi günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Peki Seda Üren'in eşi Ercüment Nefesoğlu kimdir? Nereli, ne iş yapıyor? Ercüment Nefesoğlu ile Seda Üren ne zaman evlendi? İşte detaylar...

Seda Üren'in eşi Ercüment Nefesoğlu kimdir? Nereli, ne iş yapıyor? Ercüment Nefesoğlu ile Seda Üren ne zaman evlendi?

Seda Üren'in eşi Ercüment Nefesoğlu; Müge Dağıstanlı ve Gülşen yükselin sunduğu 2. Sayfa magazin programının ardından günün en çok araştırılan isimlerinden biri oldu. Vatandaşlar internette; Seda Üren'in eşi Ercüment Nefesoğlu kimdir? Nereli, ne iş yapıyor? Ercüment Nefesoğlu ile Seda Üren ne zaman evlendi? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

SEDA ÜREN'İN EŞİ ERCÜMENT NEFESOĞLU KİMDİR?

Seda Üren'in eşi Ercüment Nefesoğlu, Ercüment Nefesoğlu'nun baba tarafından aslen Sivas, Zara’lı olduğu bilinmektedir.

ERCÜMENT NEFESOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Ercüment Nefesoğlu tıbbi cihazlarla ilgili bir anonim şirketin CEO'sudur.

ERCÜMENT NEFESOĞLU VE SEDA ÜREN NE ZAMAN EVLENDİ?

Ercüment Nefesoğlu 2013 yılının Aralık ayında ünlü sanatçı Seda Üren ile evlenmiştir. Çiftin Nefes ve Ateş adını verdikleri 2 çocuğu vardır.

SEDA ÜREN KİMDİR?

Seda Üren 26 Aralık 1982 yılında İstanbul'da Üsküdar'da dünyaya geldi. Ailenin en küçük kızı olan Üren, 16 yaşında İstanbul Ünversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği Bölümü'nü kazandı. Aynı dönem Türkiye'nin en önemli sanatçıları, Bület Ersoy ve Maksim'de Emel Sayın'la vokal olarak sahne alma fırsatı yakaladı. 1999 Eylül'de İlk albümü olan "İlk Hediyem"i çıkardı. Sesi kadar fiziğiylede dikkat çeken Seda Üren başta kimsesiz çocuklar olmak üzere pek çok yardım defilesinde podyuma da çıkıp, profesyönel anlamda tanıtım çalışmalarındada bulundu. Bir müddet sorna İkinci albümü "Aşkı Yaşa Benimle"leyi piyasaya sürdü.

Sektörün en genç assolisti ünvanını alarak uzun sarı saçları ve güzel fiziğiyle Türkiyenin barbi'si olarak anılmaya başladı. Doğal, samimi ve sempatik tarzıyla beğenilen Seda Üren; 2003-2004 sezonunda ATV'de hafta sonları kendi adını taşıyan "Hoş Seda" adlı müzik-eğlence programını hazırladı ve sundu.2005 yılında "Aranma" adlı maxi single ile müzik marketlerde yerini aldı. Erkeklerde ağlar adlı şarkısında Alişan'a yorumuyla eşlik etti.

SEDA ÜREN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Seda Üren 40 yaşında ve İstanbulludur. Ünlü şarkıcının Aşkı Yaşa Benimle, Tamam mı Devam mı, Yaradana Yalvartma gibi seslendirdiği çok sayıda şarkı vardır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Bikini altın küçük gelmiş" yorumları yağdı"Bikini altın küçük gelmiş" yorumları yağdı
Yerlerine konser verecek şarkıcıları Isparta Belediyesi açıkladı!Yerlerine konser verecek şarkıcıları Isparta Belediyesi açıkladı!
"Dolar sürekli yükseliyor" diyerek hesabındaki parayı paylaştı"Dolar sürekli yükseliyor" diyerek hesabındaki parayı paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Esenyurt'ta çocuğa taciz iddiası! Mahalle sokağa döküldü

Esenyurt'ta çocuğa taciz iddiası! Mahalle sokağa döküldü

3600 ek gösterge çalışması tamamlandı!

3600 ek gösterge çalışması tamamlandı!

Kulislerde konuşulan bomba iddia!

Kulislerde konuşulan bomba iddia!

İBB’den dikkat çeken ‘İmamoğlu’ iddiası!

İBB’den dikkat çeken ‘İmamoğlu’ iddiası!

Şaşkına çeviren fantezi sorusu! "Kocam cinsellikte..."

Şaşkına çeviren fantezi sorusu! "Kocam cinsellikte..."

Sevgilisiyle tatile çıktı! Survivor Sude mini şortlu pozuyla olay yarattı

Sevgilisiyle tatile çıktı! Survivor Sude mini şortlu pozuyla olay yarattı

İlginizi Çekebilir

Mükemmel görünmek istedi! “Karnımda kocaman bir delikle...”

Mükemmel görünmek istedi! “Karnımda kocaman bir delikle...”

Ödül törenine cesur tarzıyla damga vurdu

Ödül törenine cesur tarzıyla damga vurdu

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Bir de gençliğini görün! 22 yaşındaki hali olay oldu

Bir de gençliğini görün! 22 yaşındaki hali olay oldu

Korkunç intikam planı için 5 tecavüzcü tuttu!

Korkunç intikam planı için 5 tecavüzcü tuttu!

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.