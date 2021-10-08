YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. SEDAŞ, Kocaeli'de 216 milyon liralık yatırım ve bakım faaliyeti gerçekleştirecek

SEDAŞ, Kocaeli'de 216 milyon liralık yatırım ve bakım faaliyeti gerçekleştirecek

08.10.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SEDAŞ, Kocaeli'de 216 milyon liralık yatırım ve bakım faaliyeti gerçekleştirecek

KOCAELİ (AA) - Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), Kocaeli'de yıl sonuna kadar 216 milyon liralık yatırım ve bakım faaliyeti gerçekleştirecek.

Şirketin açıklamasına göre, 20 bin kilometrekarelik alanı kapsayan ve 3,7 milyon insanın yaşadığı bir bölgeye hizmet veren SEDAŞ, yatırım çalışmalarını Kocaeli odaklı yürütüyor.

Kentteki ihtiyaçlara göre hazırlanan programda İzmit Merkez, Gebze, Kartepe, Gölcük, Karamürsel, Kandıra, Çayırova, Darıca, Derince, Körfez ve Başiskele ilçelerinde, bu yılın sonuna kadar kapasite artırımı, şebeke yenileme ve ana hatlarda devam eden yeraltı çalışmalarının tamamlanması planlanıyor.

SEDAŞ'ın, 1 milyondan fazla kişiye hizmet sunduğu bölgedeki yatırım çalışmalarının değeri ise 216 milyon lira oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Necmi Odyakmaz, katma değerli projelerle SEDAŞ'ın hizmet bölgesine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan Kocaeli'nin, en güncel ihtiyaçlarını ve müşterilerin beklentilerini karşılayacak yatırım planına devam etiklerini aktaran Odyakmaz, şunları kaydetti:

"Kentimize hem istihdam olanakları hem ekonomik fayda oluşturan Gebze başta olmak üzere, 11 ilçemizde aynı anda kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Sahadaki ekiplerimiz 508 kilometreyi aşkın kablo-iletken çekimi ve 4 bin 500 direk montajını gerçekleştiriyor. İlk etapta an itibarıyla şebeke yenileme, yeni alternatif şebeke tesisi, kapasite artışı ve hatlarda güvenlik mesafesi düzenlemesi gibi çalışmalar sürdürüyoruz. Bu bölgelerde köyler de dahil olmak üzere enerji hatları ile trafolarda yenileme ve bakım faaliyetlerimiz de yapılıyor. Bunlara destekleyici nitelikteki ek tesis projelerimizi de yıl sonuna kadar devreye alarak ilave 45 beton köşk tipi ve yaklaşık 90 direk tipi trafo tesisini Kocaelililerin hizmetine sunacağız."

Odyakmaz, bölgedeki yatırımlarının süreceğini vurgulayarak, devam eden projelerin müşteri memnuniyetini artırmayı amaçladığını ifade etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
iPhone sahipleri istekli değil! Bir öncekinin gerisinde kaldıiPhone sahipleri istekli değil! Bir öncekinin gerisinde kaldı
PARTNERİdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği olay oldu! Kimse beğenmediİdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği olay oldu! Kimse beğenmedi
Kocaeli'de plastik kasa yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldüKocaeli'de plastik kasa yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 8 Ekim Cuma

İmsak
05:33
Sabah
06:57
Öğle
12:53
İkindi
16:04
Akşam
18:39
Yatsı
19:58

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Cuma

Feyzanur Eczanesi
Izmit
Hatıce Eczanesi
Izmit
Kadıköy Eczanesi
Izmit
Sırıntepe Eczanesi
Izmit
Ebru Eczanesi
Korfez
Çağrı Eczanesi
Basiskele
Sen Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Yalova'da serebral palsili bireyler trafoyu renklendirdi

Yalova'da serebral palsili bireyler trafoyu renklendirdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Eskişehir'de Iraklı genç kızın kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

Eskişehir'de Iraklı genç kızın kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

Manisa'da kayınpederinin bıçakladığı damat öldü

Manisa'da kayınpederinin bıçakladığı damat öldü

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.