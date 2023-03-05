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Sedat Ağçay: "Skor harici her şeyden ümitliyim"

05.03.2023 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, 2-1 mağlup oldukları Beşiktaş maçının ardından oyuncularının iştahından memnun olduğunu dile getirerek, "Skor harici diğer şeylerden ümitliyim" dedi.

Sedat Ağçay: "Skor harici her şeyden ümitliyim"

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Beşiktaş’a 2-1’lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir maç olacağını bildiklerinin altını çizen Ağçay, “İyi hazırlanmıştık. Bizim için toparlanma süreci oldu. Böyle maçlarda içeride oynayan takım için seyirci avantajını kullanması gerekir. Beşiktaş da bunu yapmak için başladı. Buna müsaade etmedik diye düşünüyorum. İlk yarı iyi geçti. Son 5 dakika hariç. İkinci yarı oyun üstünlüğü de güç, kuvvet anlamında takımım iyiydi. İyi sinyaller verdi. Güçlü bir kulübüz. İnşallah haftaya Alanyaspor maçında istediğimiz skoru alacağız. Oyun beni mutlu etti. Arkadaşların reaksiyon da mutlu etti. Skor harici diğer şeylerden ümitliyim. İyi bir sonuç çıktı diye düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Sedat Ağçay, sosyal medyada oyuncusu Atakan Çankaya’nın maç öncesi kendisine oynamak istemediğini söylediği yönündeki iddiaları yalanlayarak, “Öyle bir durum söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

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