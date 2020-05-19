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Sedat Doğan: Ligleri oynatana hapis cezası gelebilir

FUTBOL HABERLERİ  | 19.05.2020 10:57 | Son Güncelleme

Türkiye'de liglerin 12 Haziran tarihinde başlayacağı TFF tarafından açıklandı. Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Sedat Doğan, TFF'ye uyarılarda bulundu. Doğan, liglerin başlaması için acele edildiğini dile getirdi. Ayrıca, hukuki açıdan değerlendirme yaptı.

Sedat Doğan: Ligleri oynatana hapis cezası gelebilir

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Sedat Doğan, ligleri her koşulda oynatma kararı alan Türkiye Futbol Federasyonu'na uyarılarda bulundu. Doğan, kararın hukuki riskler taşıdığını dile getirdi. Maçların oynanması nasıl riskler taşıyor? Hapis cezası söz konusu mu? Sedat Doğan tüm sorulara yanıt verdi.

SEDAT DOĞAN: KARAR İÇİN ACELE ETTİLER

Sözcü'ye konuşan Sedat Doğan, kararın hukuk gözlüğü ile değerlendirilmediğini savundu. Doğan, "Ben bir hukukçu olarak kararların son derece aceleyle alındığı ve hukuk gözlüğü ile değerlendirilemediği kanaatindeyim. Bu sebeple konuyu bilen hukukçuların yanı sıra doktorlar ve ekonomistler tarafından konunun değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. TFF bu yönde bir çalıştay düzenleyebilir. Bugün bir belayı savalım derken daha büyük belaları davet etmemek gerekir" diye konuştu.

"KULÜPLER TAZMİNAT ÖDEYEBİLİR"

Ayrıca Doğan, "İş Kanunu 77/1 gereği işverenler, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için her türlü tedbiri almak zorunda. Borçlar Kanunu 417/2 de bu hükme paralel hüküm koymuştur. Kulüplerin sadece mevzuatta belirtilen önlemleri almaları yeterli değildir. Kulüpler mevzuatta öngörülmemiş ancak bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gerekli kıldığı diğer iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak önlemleri almakla da yükümlüdür. Futbolcuların veya diğer personelin hasta olarak iş göremez hale gelmeleri veya vefat durumunda kulüplerin tazminat yükümlülükleri ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.

"BEYAZ SEZON OLABİLİR"

Liglerin tescil edilip edilmeyeceği konusunda ise Sedat Doğan şu sözlerle yanıt verdi:

"Liglerin oynanmamış kabul edilmesi gerekir düşüncesindeyim. Zira kimin şampiyon olacağı, kimin kümede kalacağı belli değil. Takımların finansal hak edişleri açısından şunu önerebilirim: Geriye kalan dönemde dağıtılacak olan maç başı puan karşılığı ve yayın haklarından gelen primler bir havuzda toplanır ve paylaştırılır."

"TFF, FUTBOLCU VE İLGİLİLERİN SAĞLIĞINI KORUMALI"

Sedat Doğan, TFF'ye uyarıda bulunarak, "TFF, futbolcular ve diğer personelin sosyal güvenlik haklarını korumak, menfaatlerini gözetmekle yükümlüdür. Bu bağlamda futbolcular ve tüm ilgililerin sağlığının korunması, asli görevleri arasındadır" dedi.

"MASKESİZ AKTİVİTE İNSAN SAĞLIĞINI RİSKE ATAR"

Maçlara futbolcuların maske ile çıkmasının mümkün görünmediğini söyleyen Galatasaray'ın eski yöneticisi, "Futbolcuların yüksek efor gerektiren antrenman ve maçlara, en temel korunma önlemi olan maske takarak çıkmaları mümkün görünmüyor. Maskesiz yapılacak her türlü aktivite insan sağlığının ciddi bir şekilde tehlikeye girmesine sebep olacaktır" yorumunu paylaştı.

"HAPİS CEZALARI SÖZ KONUSU OLABİLİR"

Sedat Doğan, tehlikeyi göz ardı ederek maç oynatmanın sonuçlarının ağır olabileceğine dikkati çekiyor. Doğan, "Tehlikeyi görmezden gelerek maçları oynatmak hastalanmaya, yaralanmaya veya ölüme sebebiyet verebilir. Bu, Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre suç teşkil edebilir ve hapis cezaları söz konusu olabilir. Federasyonun kasti bir yaralamayı (hastalanmayı) düşünmeyeceğinden hareketle… Taksirli yani tedbirsizlik sebebiyle yaralama suçundan (TCK Madde 89) veya daha kötüsü taksirle ölüme sebebiyet vermek (TCK Madde 85) suçundan değerlendirme yapılabilir" dedi.

ÇARPICI UYARI

Öte yandan Doğan, "Yüzlerce maçta yeni vakalar ortaya çıkabileceğinden, suça verilecek cezalar TCK'nın zincirleme suç hükümleri veya gerçek içtima hükümleri çerçevesinde ağırlaşabilir. Ceza hukuku açısından baktığımızda, kararların alınmasına yönelik olumlu oy kullanan her üyenin ve alınan kararın uygulanmasından sorumlu olan başkanın, doğacak neticelerle alakalı cezai sorumluluğu bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

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