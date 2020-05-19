Sedat Doğan: Ligleri oynatana hapis cezası gelebilir

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Sedat Doğan, ligleri her koşulda oynatma kararı alan Türkiye Futbol Federasyonu'na uyarılarda bulundu. Doğan, kararın hukuki riskler taşıdığını dile getirdi. Maçların oynanması nasıl riskler taşıyor? Hapis cezası söz konusu mu? Sedat Doğan tüm sorulara yanıt verdi.

SEDAT DOĞAN: KARAR İÇİN ACELE ETTİLER

Sözcü'ye konuşan Sedat Doğan, kararın hukuk gözlüğü ile değerlendirilmediğini savundu. Doğan, "Ben bir hukukçu olarak kararların son derece aceleyle alındığı ve hukuk gözlüğü ile değerlendirilemediği kanaatindeyim. Bu sebeple konuyu bilen hukukçuların yanı sıra doktorlar ve ekonomistler tarafından konunun değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. TFF bu yönde bir çalıştay düzenleyebilir. Bugün bir belayı savalım derken daha büyük belaları davet etmemek gerekir" diye konuştu.

"KULÜPLER TAZMİNAT ÖDEYEBİLİR"

Ayrıca Doğan, "İş Kanunu 77/1 gereği işverenler, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için her türlü tedbiri almak zorunda. Borçlar Kanunu 417/2 de bu hükme paralel hüküm koymuştur. Kulüplerin sadece mevzuatta belirtilen önlemleri almaları yeterli değildir. Kulüpler mevzuatta öngörülmemiş ancak bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gerekli kıldığı diğer iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak önlemleri almakla da yükümlüdür. Futbolcuların veya diğer personelin hasta olarak iş göremez hale gelmeleri veya vefat durumunda kulüplerin tazminat yükümlülükleri ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.