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Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütü üyelerinin silahlı kavgasındaki şüpheliler adliyeye sevk edildi

16.09.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütü üyelerinin silahlı kavgasındaki şüpheliler adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Firari Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütü üyeleri arasında alacak verecek nedeniyle yaşandığı belirtilen silahlı kavgada gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Beykoz'da yaşanan silahlı kavganın ardından gözaltına alınan biri kadın 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Beykoz'da 14 Eylül'de yaşanan silahla yaralama olayıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kırmızı bültenle aranan Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütü üyelerinden Ö.Ş’nin daha önceden tanıdığı diğer örgüt üyesi Y.G'yi alacak verecek meselesinden vurduğunu tespit etmişti.

Olayın ardından kaçan şüpheli Ö.Ş. polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından yakalanmıştı. Y.G'yi silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli Ö.Ş'ye ateş eden O.Ş. ve Y.Ş. de gözaltına alınmıştı.

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