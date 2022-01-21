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Sedef Kabaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı

21.01.2022 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sedef Kabaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı

İSTANBUL (AA) - Sedef Kabaş hakkında, katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kabaş'ın bir televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili inceleme başlattı.

Başsavcılık, inceleme sonucunda Kabaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma açtı.

Soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğüne, ilgili yayın kaydının temini ve incelenip tutanak tanzim edilmesi, ayrıca Sedef Kabaş'ın adres bilgilerinin tespit edilerek savunmasının alınması yönünde talimat verildiği öğrenildi.

Savcılığın, Kabaş'ın ifadesinin alınmasının ardından savcılığa bilgi verilmesi talimatını da verdiği bildirildi.

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