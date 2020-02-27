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SEDEP panellerle öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlıyor

KONYA HABERLERİ  | 27.02.2020 17:05 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) kapsamında Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen “Söz Bende” adlı panele katıldı.SEDEP kapsamında yıl içerisinde uygulanan ve öğrencilerin kişisel gelişimine önemli katkılar sağlayan panel etkinliklerinden bir tanesi de Mevlana Uluslararası İmam Hatip Lisesi’nde öğrenciler tarafından gerçekleştirildi.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) kapsamında Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen “Söz Bende” adlı panele katıldı.
SEDEP kapsamında yıl içerisinde uygulanan ve öğrencilerin kişisel gelişimine önemli katkılar sağlayan panel etkinliklerinden bir tanesi de Mevlana Uluslararası İmam Hatip Lisesi’nde öğrenciler tarafından gerçekleştirildi. Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleşen ve SEDEP bünyesinde yer alan ve Eğitime Dair Mektebin İnşası programında “Söz Bende” konulu panelde dört öğrenci eğitimle alakalı farklı konuları kendilerine verilen süre içerisinde anlattı.
Okul adına söz alan meslek dersleri öğretmeni Fatih Özçelik, “Selçuklu Kaymakamlığımızın himayesinde Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin ortaklaşa yürütmüş olduğu SEDEP her geçen yıl çizdiği yenilikçi vizyon ve misyonla okullarımızda iz bırakmaya devam ediyor. Bizlerde SEDEP projesinin ruhuna uygun olacak şekilde panelimizin konusunu mektebin yeniden inşası olarak belirledik. Dün dünde kaldı yeni şeyler söylemek lazım diyen Pir Hazretlerinden ilham alarak dünü unutmadan ama dünde de kalmadan öğrencilerimizle birlikte eğitim ve öğretim gelecekte nasıl olmalıdır diyerek eğitimin dört saç ayağını irdeledik” ifadelerini kullandı.
Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin İslam kardeşliğinin bir yansıması olduğuna vurgu yapan Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ise, “Ümmetin yer yüzündeki bölünmüşlüğüne, dağılmışlığına, parçalanmışlığına nazire yaparcasına dünyanın dört bir yanından gelen ve İslam kardeşliğiyle bir birine bağlanan bu öğrencilerimize burada bir arada bulunduğunu bu okulumuzda her geldiğimde gördükçe mutlu oluyorum. Bu tablo gerçekten ders alınması gereken bir tablodur. SEDEP kapsamında onlarca etkinlik gerçekleştiriliyor. Liselerimizdeki panel etkinliği de bunlardan bir tanesi. Eğitime, değerlerimize, topluma ve sosyal sorunlara dair öğrencilerimize bir düşünce atmosferi oluşturması adına bu paneller önemli hem de öğrencilerimizin kişisel gelişimine önemli katkılar sağlıyor” dedi.
AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de, programda emeği geçenleri tebrik etti. Genç, panelin uzun bir çalışma süreci gerektirdiğini ve konunun bütün veliler açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

“Bu kardeşlik buradan tüm dünyaya yayılacak”
Şehirde ve ilçede eğitim adına güzel işler gerçekleştiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Özellikle SEDEP kapsamında yürüttüğümüz faaliyetler okullarımızda ayrı bir heyecana vesile oluyor. Biz bütün okullarımızda bu tür faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Okullarımızda gerçekleştirdiğimiz panelleri, münazaraları öğrencilerimizin gelişimi açısından önemli buluyoruz. Bu tür etkinlikler onlara sosyal ve kişisel yönden katkı sağlamanın yanında onları hayata hazırlayabilmek anlamında katkıda bulunuyor. Eğitim, sadece akademik başarıyla ifade edilen bir şey değil. Eğitimin neticesinde toplumsal anlamda bir getirisinin, katkısının olması gerekiyor. Bu manada yürüttüğümüz faaliyetler öğrencilerimize çok değerli kazanımlar sunmuş oluyor. Ben burada görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Burada özel bir okulda bulunuyoruz. Burada 63 ülkeden 110 yabancı öğrencimizin eğitim gördüğünü öğrendik. Dünyanın başka bir yerinde 63 ülkeden öğrencinin bulunduğu başka bir eğitim yuvası yoktur diye tahmin ediyorum. Burada biz İslam birliği, Müslümanlığın kardeşliğini en işi şekilde herkese gösteriyoruz. Bizim hiçbir şekilde din, dil, ırk, renk farkı gözetmeden bütün Müslümanların, İslama gönül vermiş olanların kardeş olduğunu göstermiş oluyoruz. Bu kardeşlik tabi burada kalmıyor, dalga dalga bütün dünyaya buradan yayılacak. Bu nedenle hepinize büyük bir görev düşüyor. Buradaki eğitim hayatınız bittikten sonra kendi ülkenize dönünce Türkiye’nin bir elçisi olarak kendi ülkelerinizde mesleki faaliyetlerinize devam edeceksiniz. İnşallah eğitim hayatınızdan sonra da bizim birlikteliğimiz, kardeşliğimiz devam edecek. Ülkelerinizde de İslam kardeşliğini sürdüreceksiniz. Hepinize eğitim hayatınızda başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.
Öğrencilere panelde gösterdikleri performanstan dolayı tebrik eden Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, "Farklı ülkelerden farklı kültürlerden birçok genç kardeşimiz eğitim için buradalar. Bunun ayrı bir güzelliği var. Bunun kıymetini, değerini bilin. Ülkenize döndüğünüzde buraları unutmayın. Burada yaşadığınız arkadaşlıkları, burada gördüklerinizi ve bütün emeklerinizi inşallah orada en güzel şekilde değerlendirin. Başta panelistler olmak üzere hocalarımıza, buradaki çalışanlarımıza teşekkür ediyor, öğretmenlerimize de başarılar diliyorum" dedi.
Panel sonrasında öğrencilere protokol tarafından plaket takdim edilerek günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

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