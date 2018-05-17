Seedorf Süper Lig'e geliyor

Sivasspor'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Samet Aybaba'nın yerine, yönetim yeni teknik direktör arayışlarına şimdiden başladı. Sivasspor yönetimi Emre Çolak'ın da formasını giydiği Deportivo'nun teknik direktörü Seedorf'u gündemine aldı.
Sivasspor'un yeni teknik direktörü kim olacak?
Samet Aybaba'nın yeni sezonda Trabzonspor'un başına geçmesi beklenirken, teknik direktör arayışlarına start veren Sivasspor'da listeye sürpriz bir isim dahil oldu. Deportivo La Coruna'nın teknik direktörü Clarence Seedorf'u gündemine alan Sivasspor yönetimi, ligin sona ermesinin ardından daha somut adımlar atacak. Henüz Seedorf ile görüşülmemesine rağmen Samet Aybaba ile Beşiktaş maçının ardından yapılacak olan toplantının ardından karar verilecek.
(FUTBOL ARENA)
Atiba Hutchinson, Göztepe'ye gidiyor!
Beşiktaşlı Dusko Tosic, Çin'e transfer oldu
Burak Yılmaz'dan olay sözler!
Galatasaray'dan Mario Balotelli bombası
Galatasaray'daki Fernando gerçeği
Beşiktaş, Burak Yılmaz transferinde sona yaklaştı
Heerenveen'in teknik direktörlük görevine Jan Olde Riekerink getirildi
Aykut Kocaman Ersun Yanal'ı solladı
Roma, Cengiz Ünder için gelen 35 milyon Euro'yu reddetti!
Sırbistan'da şike depremi! Spartak Subotica - Radnicki Nis maçının hakemi Srdjan Obradovic tutuklandı
Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş
Stuttgart Pablo Maffeo'yu 9 milyon euroya kadrosuna kattı!
Yılmaz Vural Sakaryaspor'u tuttuğunu açıkladı!
Spor yazarları Karabükspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Reinhard Grindel, İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'in Erdoğan'la görüşmesinden rahatsız oldu!
Sakaryaspor, Batuhan Karadeniz'in golleriyle Bandırmaspor'u 2-0 yendi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum