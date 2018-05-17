Seedorf Süper Lig'e geliyor

Sivasspor'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Samet Aybaba'nın yerine, yönetim yeni teknik direktör arayışlarına şimdiden başladı. Sivasspor yönetimi Emre Çolak'ın da formasını giydiği Deportivo'nun teknik direktörü Seedorf'u gündemine aldı.

Sivasspor'un yeni teknik direktörü kim olacak?

Samet Aybaba'nın yeni sezonda Trabzonspor'un başına geçmesi beklenirken, teknik direktör arayışlarına start veren Sivasspor'da listeye sürpriz bir isim dahil oldu. Deportivo La Coruna'nın teknik direktörü Clarence Seedorf'u gündemine alan Sivasspor yönetimi, ligin sona ermesinin ardından daha somut adımlar atacak. Henüz Seedorf ile görüşülmemesine rağmen Samet Aybaba ile Beşiktaş maçının ardından yapılacak olan toplantının ardından karar verilecek.

(FUTBOL ARENA)

