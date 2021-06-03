Şef Akademi’den ilk fragman! | Şef Akademi ne zaman başlıyor?

FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Şef Akademi, ilgi çekici kadrosu ile iddialı bir yapım olarak izleyici karşısına çıkıyor. 15 iddialı şef adayının birbirinden zorlu mücadelelerde karşılaşacakları yarışmanın sonunda, sadece biri büyük ödülün sahibi olacak! Hem bireysel hem de ekip halinde yarışacak adaylar, üçer kişilik takımlar halinde yarışacak.

ŞEF AKADEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yüzlerce başvuru arasından “Şef Akademi” finalisti olan 15 yarışmacı, Öykü Serter'in sunumuyla Türkiye’nin ünlü şefleri Arda Türkmen, Ali Ronay ve eşsiz yemek kültürüyle gurme ve gezgin Ayhan Sicimoğlu karşısında yemek konusundaki kabiliyetlerini sergilerken, hem bireysel hem de ekip olarak birbirleriyle kıyasıya rekabette olacaklar.

Yayınlandığı ilk hafta üç akşam üst üste ekrana gelecek “Şef Akademi”de gerçekleşecek elemelerin sonunda akademiye kabul edilen on beş yarışmacı, üçer kişilik takımlar oluşturacaklar.

Yeni lezzet yarışması Şef Akademi, 7 Haziran Pazartesi günü ilk bölümü ile başlıyor!

ŞEF AKADEMİ’DEN İLK FRAGMAN!



