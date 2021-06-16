Arda Türkmen, 1995 ve 2000 seneleri arasında 350'yi aşkın üniversite tur organizasyonu, 100 den fazla sanatçılı konser organizasyonu yapmıştır. 1998 ve 2000 seneleri arasında ise Uludağ'da işletmecilik yapmıştır. 2001 – 2003 yılları arasında birçok prodüksiyon, konser ve organizasyon işlerinde yöneticilik görevini yürütmüştür. 2003 yılına gelindiğinde catering şirketini kurmuştur. 2008 yılında Asmalımescit’te restoran açmıştır. 2010'da ise CNNTürk televizyonu için ‘’ Arda’nın mutfağı ‘’ adlı yemek programını yapmaya başlamasıyla adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır.

1975 İstanbul doğumlu Arda Türkmen 46 yaşındadır. 1994'te Saint Benoit Fransız lisesinden mezun olmuştur. 1999'da ise İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü bitirmiştir. 2001'de İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri sanatları bölümünden tamamlayarak çift anadal yapmıştır.

FOX ekranlarında seyircilerle buluşan "Şef Akademi" programının jürileri merak konusu oldu. Ayhan Sicimoğlu, Ali Ronay ve Arda Türkmen söz konusu programın jüri koltuğunda yer alıyor. Seyirciler Arda Türkmen'in hayatına ilişkin araştırma yapmaya başladı. "Şef Akademi jürisi Arda Türkmen kimdir ve kaç yaşında?" , "Arda Türkmen evli mi?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

Kariyer hayatı boyunca birçok alanda deneyim sahibi olan Türkmen, televizyonun tanınan simalarındandır. Gerek sunduğu programlar gerek katıldığı programlar gerekse reklam anlaşmaları ile Türkiye'de tanınan bir isim haline gelmiştir. Instagram'da 2 milyon takipçi kitlesi vardır ve "ardaturkmen" kullanıcı adı ile paylaşım yapmaktadır.

Şimdilerde ise FOX ekranlarında seyirciyle buluşan "Şef Akademi" adlı yemek yarışma programında Ayhan Sicimoğlu ve Ali Onay ile üç kişilik jüri koltuğunda yer almaktadır.

ARDA TÜRKMEN EVLİ Mİ?

Arda Türkmen evli değildir. Ünlü isim Türkmen'in, Youtube platformunda makyaj videoları çeken Melodi Elbirliler ile sevgili olduğu biliniyor

