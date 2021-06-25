Şef Akademi sunucusu Öykü Serter kimdir? Öykü Serter kaç yaşında ve nereli?

Haftalardır başlaması beklenen Şef Akademi yarışması önceki günlerde ilk bölümüyle yayın hayatına başlamıştı. Birinci bölümüyle beğeni toplayan programda Ayhan Sicimoğlu, Arda Türkmen ve Ali Ronay jüri üyeliğini üstleniyor. Yarışmacıların yemekleri ile yarıştığı programda sunuculuğu ise Öykü Serter üstleniyor. Peki Şef Akademi sunucusu Öykü Serter kimdir?
26 Şubat 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Seter, sırasıyla TED Ankara Koleji, Galatasaray Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğrenim almıştır. Aynı zamanda kurbağalama branşında yüzücülük yapmıştır. DJ olarak medya sektörüne giriş yapan Öykü Serter, Biri Bizi Gözetliyor, Akademi Türkiye ve Anadolu Rüzgarı programlarının sunuculuğunu yapmıştır.
2006 senesinde Ragga Oktay ile beraber B.U.M. isimli yarışmayı hazırlayan ünlü sunucu, 2011 senesinde jürisinde Ajda Pekkan, Ertuğrul Özkök ve Sertab Erener gibi isimlerin yer aldığı Star Akademi programını sunmuştur. 2014'te Bu Tarz Benim, 2015'te İşte Benim Stilim ve Rising Star Türkiye ile Fenomen programlarının sunuculuğunu yapmış, böylece daha da tanınmıştır. Mart 2016 tarihinde Elele dergisinin kapağında yer almıştır.
2021 Şef Akademi
2018 Survivor Panorama
2016 Göz6 Panorama
2016 Göz6
2016 İşte Benim Stilim
2016 Fenomen
2006 B.U.M.
2006 Anadolu Rüzgarı
2004 Akademi Türkiye
2001 Biri Bizi Gözetliyor
2015 Rising Star Türkiye
2014 Bu Tarz Benim
2011 Star Akademi
2010 Bank Asya 1.Lig Günlüğü
2010 MasterChef Türkiye
2007 Acemi Birlik
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