MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şef Akademi sunucusu Öykü Serter kimdir? Öykü Serter kaç yaşında ve nereli?

Şef Akademi sunucusu Öykü Serter kimdir? Öykü Serter kaç yaşında ve nereli?

25.06.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'de ekranlara gelen Şef Akademi yarışması önceki günlerde yayın hayatına başlamıştı. İlk bölümüyle beğeni toplayan programda Ayhan Sicimoğlu, Arda Türkmen ve Ali Ronay, Şef Akademi programının jüri üyeliğini yapıyor. Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği Şef Akademi programının izleyicileri Öykü Serter kimdir sorusunu merak ediyor. Peki Şef Akademi sunucusu Öykü Serter kimdir? Öykü Serter kaç yaşında ve nereli? İşte yanıtı...

Şef Akademi sunucusu Öykü Serter kimdir? Öykü Serter kaç yaşında ve nereli?

Haftalardır başlaması beklenen Şef Akademi yarışması önceki günlerde ilk bölümüyle yayın hayatına başlamıştı. Birinci bölümüyle beğeni toplayan programda Ayhan Sicimoğlu, Arda Türkmen ve Ali Ronay jüri üyeliğini üstleniyor. Yarışmacıların yemekleri ile yarıştığı programda sunuculuğu ise Öykü Serter üstleniyor. Peki Şef Akademi sunucusu Öykü Serter kimdir?

ŞEF AKADEMİ SUNUCUSU ÖYKÜ SERTER KİMDİR?

26 Şubat 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Seter, sırasıyla TED Ankara Koleji, Galatasaray Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğrenim almıştır. Aynı zamanda kurbağalama branşında yüzücülük yapmıştır. DJ olarak medya sektörüne giriş yapan Öykü Serter, Biri Bizi Gözetliyor, Akademi Türkiye ve Anadolu Rüzgarı programlarının sunuculuğunu yapmıştır.

2006 senesinde Ragga Oktay ile beraber B.U.M. isimli yarışmayı hazırlayan ünlü sunucu, 2011 senesinde jürisinde Ajda Pekkan, Ertuğrul Özkök ve Sertab Erener gibi isimlerin yer aldığı Star Akademi programını sunmuştur. 2014'te Bu Tarz Benim, 2015'te İşte Benim Stilim ve Rising Star Türkiye ile Fenomen programlarının sunuculuğunu yapmış, böylece daha da tanınmıştır. Mart 2016 tarihinde Elele dergisinin kapağında yer almıştır.

ÖYKÜ SERTER'İN SUNDUĞU PROGRAMLAR

2021 Şef Akademi
2018 Survivor Panorama
2016 Göz6 Panorama
2016 Göz6
2016 İşte Benim Stilim
2016 Fenomen
2006 B.U.M.
2006 Anadolu Rüzgarı
2004 Akademi Türkiye
2001 Biri Bizi Gözetliyor
2015 Rising Star Türkiye
2014 Bu Tarz Benim
2011 Star Akademi
2010 Bank Asya 1.Lig Günlüğü
2010 MasterChef Türkiye
2007 Acemi Birlik

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Peş peşe ayrılıklara bir yenisi daha eklendi! Başrol ayrıldıPeş peşe ayrılıklara bir yenisi daha eklendi! Başrol ayrıldı
PARTNER"İlk buluşmada 'zenginim' diyen birinden kaçtım!""İlk buluşmada 'zenginim' diyen birinden kaçtım!"
Funda Arar kimdir, nereli ve kaç yaşında? Funda Arar kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Anahtar Kelimeler:
Öykü Serter
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İngiliz bakan açıklama yaptı: Mesafe kurallarını ihlal ettim

İngiliz bakan açıklama yaptı: Mesafe kurallarını ihlal ettim

Bakan Koca paylaştı! İşte aşılama oranı en yüksek 10 il

Bakan Koca paylaştı! İşte aşılama oranı en yüksek 10 il

Filmleri aratmadı! Sahibinden 10 milyon liraya satılık köy

Filmleri aratmadı! Sahibinden 10 milyon liraya satılık köy

Bir ilde 'Delta' varyantı paniği!

Bir ilde 'Delta' varyantı paniği!

Türkiye'ye ilişkin kullandığı fotoğrafa peş peşe tepki

Türkiye'ye ilişkin kullandığı fotoğrafa peş peşe tepki

Erken emeklilik hayal değil!

Erken emeklilik hayal değil!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bu kaçıncı skandal? Üçlü ilişkiye girdi

Bu kaçıncı skandal? Üçlü ilişkiye girdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

Alişan'ı yıkan haber! Entübe edildi

Alişan'ı yıkan haber! Entübe edildi

Kocam yokken onunla yatıyorum

Kocam yokken onunla yatıyorum

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.