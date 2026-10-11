Eda Ece Fatih Altaylı'ya kurallarını anlattı: "Dekolte giymiyorum"

Tuzlu Kahve dizisiyle ekrana dönen Eda Ece Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Kariyerine dair açıklamalar yapan Ece, basketbolcu Buhrahan Tuncer ile evlendikten sonra ve kızı Mina İpek'i kucağına aldıktan sonra kariyerindeki tercih ve kurallarını değiştirdiğini belirterek sınırlarını açıkladı.

Eda Ece açıklamasında "Öpüşme sahnesi çekmiyorum. Açık sahne çekmiyorum. Dekolte giymiyorum. Bunlara özen gösteriyorum. Buğra'dan evlilik ve çocuktan sonra ekstra dikkat etmeye çalıştım. Öyle karakterler çok oynamadım ama olanı da yapmıyorum" dedi.

"NETFLİX FİLMİNDE ÖPÜŞMEDİM"

Eda Ece devamında Netflix'te yer aldığım filmde de Öpüşmedim, açık bir sahne çekmedim. Onu da söyledim. Okey dediler ve oynadım. O da gayet güzel izlendi" ifadelerini kullandı ve şunları ekledi:



"Yaşadığın toplumu aşamıyorsun. Ben öpüşeni eleştirmiyorum. Ben yapmıyorum. Belki oyuncu arkadaşlarım buna kızacaktır. Benim hırsımın limiti var