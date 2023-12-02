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ŞEF AMARDEEP ANAND kimdir? MasterChef konuğu Hintli şef Amardeep Anand kaç yaşında? İngiliz Kraliyet Mutfağı'ndan sorumlu!

02.12.2023 19:56 | Son Güncelleme:
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Şef AMARDEEP ANAND ile ilgili aramalar hız kazandı. MasterChef All Star'a konuk olan şef, aynı zamanda eski bir MasterChef yarışmacısı. İngiliz Kraliyet Mutfağı sorumlusu olan Hintli şef Amardeep Anand'ın hayatı araştırılıyor. Peki, ŞEF AMARDEEP ANAND kimdir? MasterChef konuğu Hintli şef Amardeep Anand kaç yaşında? İngiliz Kraliyet Mutfağı'ndan sorumlu!

MasterChef konuğu Amardeep Anand merak edildi. MasterChef All Star'ın yeni bölümğne konuk olan Hintli şef, yarışmacılardan Buzi Bafu yemeğini yapmalarını istedi. İngiliz Kraliyet Mutfağı sorumlusu olan Hintli Şef Amardeep Anand'ın hayatı araştırılıyor. İşte Şef Amardeep Anand ile ilgili merak edilenler...

ŞEF AMARDEEP ANAND KİMDİR?

Amardeep Anand, 23 yıldır mutfakta başarılı işlere imza atan bir şef. Hint mutfağı uzmanı olan şef, üniversite eğitimini otel işletmeciliği ve ticaret alanlarında aldı. Hindistan’da farklı farklı 5 yıldızlı otellerde, İngiltere’de Michelin yıldızlı bir restoranda kısaca pek çok konaklama ve catering sektöründe şef olarak çalıştı. Aynı zamanda Masterchef UK yarışmacısı olan Anand, 10 yıldır İngiliz Kraliyet ailesinin resmi yemek organizasyonlarını gerçekleştiriyor.

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İNGİLİZ KRALİYET MUTFAĞI'NDAN SORUMLU

Amardeep Anand, bu hafta MasterChef All Star'ın konuk şefi olarak öne çıkıyor. İngiltere’nin ödüllü Hint restoran zinciri Madhu’s’ta ‘Group Executive Chef’ olarak görev yapan Amardeep Anand, lisans eğitimini Otel İşletmeciliği ve Ticaret bölümlerinden alan Hint Şef, 23 yıllık bir deneyime sahip.

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