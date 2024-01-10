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Seferihisar’da halk günleri vatandaşın sıkıntılarına çözüm oldu

10.01.2024 10:56 | Son Güncelleme:
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İzmir Seferihisar’da, vatandaşların sıkıntılarına hızlı ve yerinde çözüm bulmak amacıyla Seferihisar Belediyesi tarafından başlatılan halk günlerine, son 5 yılda 16 bin 150 kişi katıldı.

Seferihisar’da halk günleri vatandaşın sıkıntılarına çözüm oldu

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile makamında birebir görüşme imkanı bulan vatandaşlar, sıkıntılarını dile getirme imkanı buldu.
Göreve gelir gelmez başlattığı halk günleri ile makam odasının kapılarını vatandaşlara açan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, 5 yılda 16 bin 150 kişiyi makamında ağırladı. Belediyenin Halkla İlişkiler Birimi de, son 5 yılda yapılan 21 bin 427 başvurunun 19 bin 848’ini çözüme kavuşturdu. İlçe sakinlerinin; istek, talep ve şikayetlerini birebir dinleyen Başkan Yetişkin, çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Başkan Yetişkin, “Vatandaşlarımızın, göreve geldiğimiz tarihten beri dertlerine derman, sohbetlerine arkadaş olmaya devam ediyorum. Bu süreç boyunca binlerce kişi ile görüşme sağladım ve sağlamaya da devam edeceğim. Randevu sistemi ile gerçekleştirdiğimiz bu uygulama sayesinde dinlemediğim hemşehrim kalmayacak. Lütfen gelin, bize ulaşın, konuşalım. ‘Neler yapabiliriz?’ hep birlikte bir çözüm bulmaya, Seferihisar’ı birlikte yönetmeye devam edelim. Seferihisar’da, doğrudan demokrasinin en güzel örneğini sergiliyoruz ve sergilemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Seferihisar’da halk günleri vatandaşın sıkıntılarına çözüm oldu

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