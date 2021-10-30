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  4. Seferihisar'daki tsunamide hayatını kaybeden yaşlı kadının torunu o günü unutamıyor

Seferihisar'daki tsunamide hayatını kaybeden yaşlı kadının torunu o günü unutamıyor

30.10.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşar Erçetin: - "Geçen 1 yılda sağ olsun dostlarımız, arkadaşlarımız, devletimiz, belediyemiz, iş adamları, devletin en üst kademesinden tutun da en alt kademesine kadar herkes geldi, destek verdi. Yaramıza, acımıza ortak oldular. Hepsinden Allah razı olsun"

İZMİR (AA) - İzmir'de geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen depremin ardından Seferihisar'da oluşan tsunamide sulara kapılarak hayatını kaybeden 87 yaşındaki Fatma Laike Erçetin'in torunu Yaşar Erçetin (29), babaannesini kaybettiği günü unutamıyor.

Depremin merkez üssüne en yakın nokta olarak bilinen Sığacık ve Akarca mahallelerinde yaşayanlar, deprem sonrası oluşan tsunaminin acı hatıralarını dünmüş gibi hatırlıyor.

Denizin yerleşim birimlerine taşması sonucu sulara kapılan ve Türkiye'de tsunami felaketi sonucu verilen ilk can kaybı olarak gösterilen Fatma Laike Erçetin de depremin 1. yıldönümünde dualarla anıldı.

Erçetin'in torunu Yaşar Erçetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir daha böyle bir felaket yaşanmaması umuduyla dua ettiklerini, depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dilediğini ifade etti.

Erçetin, berberlik yaptığını, deprem olduktan sonra babaannesiyle telefonla konuştuğunu, durumunun iyi olduğunu öğrenince rahatladığını söyledi.

Tsunami sonrası denizin yükseldiğini, sokakları su bastığını görünce babaannesinin evine koştuğunu anlatan Erçetin, "Babaannemin üzerinde mor yeleği vardı o gün. Ben su bastığını görünce babaanneme ulaşmak için Kaleiçi'ne yöneldim. Deprem olunca o da her insan gibi evden çıkmış, kapı önüne bir sandalye koyarak oturmuş. Su geleceği kimsenin aklına gelmedi. Bir anda sular geldi. Benim aklıma babaannem geldi." dedi.

Göğsüne kadar gelen sulara rağmen babaannesinin evine yöneldiğini aktaran Erçetin, "Kale girişinde 'Eve nasıl ulaşırım?' diye düşünürken bir anda babaannemi sular içinde gördüm. Mor yeleğinden tanıdım. Sudan çıkarttık. O anda görmesem sulara kapılıp gidecekti. Su o kadar yoğundu ki babaannemi ancak traktörle çıkartıp ambulansın olduğu yere götürebildik." diye konuştu.

Deprem sonrası zor günler geçirdiklerini belirten Erçetin, "Geçen 1 yılda sağ olsun dostlarımız, arkadaşlarımız, devletimiz, belediyemiz, işadamları, devletin en üst kademesinden tutun da en alt kademesine kadar herkes geldi. Destek verdi. Yaramıza, acımıza ortak oldular. Hepsinden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

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