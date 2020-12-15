Sefirin Kızı 32. son bölüm final sahnesi! Sancar Menekşe gerçeğini öğrendi! Sefirin Kızı 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı dizisinin 32. son bölümü 14 Aralık Pazartesi akşam ekrana geldi. Sefirin Kızı son bölüm finaline Sancar'ın Menekşe ile ilgili hamilelik gerçeğini öğrenmesi damga vurdu.

SEFİRİN KIZI 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı dizisinin 21 Aralık Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 33. yeni bölüm fragmanı ise Star TV tarafından henüz yayınlanmadı.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ

Nare ve Sancar ayrılırlar ama ikisi de kendi yaralarını sarmaya değil, birbirlerini korumaya koyulurlar.

Nare, çemberi giderek daraltan Kahraman’dan Sancar’ı korumak için Gediz’le işbirliği yapar. Sancar için babasına yalvarmaya bile razı olur.

Sancar ise hem Nare’yi belalardan korumaya çalışır, hem de ailesi ve Melek onu suçlamasın diye uğraşır.

Nare’yi uzaktan takip ederken iyice sıkışan Gediz’e, Gediz’in peşindeyken Sahra’ya ulaşır.

Sahra’dan şüphelenir ve bu sayede de Menekşe’nin oyununa ulaşır. Sancar gerçekle yüzleşir: bir oğlu olmayacaktır.

Her şey domino taşları gibi yıkılır ve bütün oyunlar açığa çıkarken, galibiyet tek bir kişinin olacak gibi görünmektedir; Kahraman’ın.

