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Yasak Elma 89. son bölüm final sahnesi! Çağatay'la evlenme planı yapan Şahika'nın şaşırtan değişimi! Yasak Elma 90. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

15.12.2020 00:58 | Son Güncelleme:
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Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma 88. son bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma son bölüme Şahika'nın Çağatay planı damga vurdu. Çağatay'ın Yıldız ile evlenmesini istemeyen Feride, gelin adayı olarak Şahika'yı seçti. Şahika ise Feride'nin karşısına bambaşka bir imajla çıktı. Şahika'yı gören Feride'nin "Kısmet ayağımıza geldi. Senin oğluma çok yakışacağından eminim" sözleri dikkat çekti. Peki Yasak Elma 90. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma 89. son bölüm final sahnesi.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisinin 89. son bölümü 14 Aralık Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yasak Elma son bölümde Yıldız ve Çağatay'ın yeni bir aşka yelken açması Feride'yi rahatsız etti. Yeni bir plan yapan Şahika ise bambaşka bir imaja bürünerek Feride'nin karşısına çıktı. Feride oğlu Çağatay için Şahika'yı gelin adayı olarak gördüğünü söyledi.

YASAK ELMA 90. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin 21 Aralık Pazartesi ekrana gelecek olan 90. yeni bölüm fragmanı ise henüz Fox TV tarafından yayınlanmadı.
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YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız ve Çağatay’ın ilişkilerinin başlaması, Feride için büyük bir kabus olur.
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Feride, Yıldız ve Çağatay’ı ayırmak için elinden geleni yaparken, bulduğu nihai çözüm herkesi şaşırtacaktır.

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